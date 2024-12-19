打炒房再出手 金管會明年上半年將辦不動產專案金檢

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會明年金檢重點揭曉。為打擊詐騙，金管會明年鎖定國銀、信合社、專營電支機構及虛擬資產業者辦理防詐專案金檢，另為強化不動產放款風控，金管會明年上半年擬對國銀、信合社及票金公司續辦不動產專案金檢。

金管會今天公布2025年度金檢重點，將防制詐騙、不動產授信風險管理、金融消費者權益保護、公司治理及資通安全5大面向列為特別關注領域，總計金檢重點達109項。

金管會檢查局副局長賴欣國在例行記者會說明，今年篩選警示帳戶數較多的6家本國銀行執行防詐專案金檢，為強化金融業對防詐重視度，明年除了列入一般金檢重點外，金管會也規劃針對本國銀行、信合社、專營電支機構及虛擬資產業均辦理防詐專案金檢。

在防詐面向，金管會金檢將緊盯6大項目，包括「金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法」執行情形、疑似不法或顯屬異常交易預警指標建置與執行情形、臨櫃關懷提問措施落實情形、灰名單機制運作情形、企業戶開立帳戶審查作業、高風險外籍人士帳戶控管情形。

虛擬資產業主管機關雖為金管會，但尚非金融特許事業，金管會對虛擬資產業並無執行一般業務金檢，全為專案金檢。

賴欣國提到，2023年金管會對4家虛擬資產業辦理金檢、今年對6家辦理金檢，明年將考量尚未被金檢過的業者、業務規模、是否有效遵循防治詐騙及市場變化等面向，篩選專案金檢名單。

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另一方面，為強化不動產授信風險控管，金管會明年對本國銀行、信合社及票金公司金檢重點，全面新增建商週轉金移作建築使用合理性、餘屋貸款資金用途與流向控管，且金管會預計明年上半年對本國銀行、信合社及票金公司執行不動產專案金檢。

賴欣國說明，金管會今年對6家本國銀行、5家信合社及3家票金公司辦理不動產專案金檢，目前正規劃明年再度辦理不動產專案金檢，金檢家數將視整體業務量變化而定，篩選標準將考量建築融資及購屋貸款業務量增減情形、不動產放款或建築融資集中度較高者等。（編輯：楊凱翔）1131219