年底交屋潮加工作天數增 11月五大銀行新增房貸走揚

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（中央社記者蘇思云台北19日電）央行今天公布11月五大銀行新承做房貸金額為新台幣943.52億元，月增67億元。央行官員表示，主要是年底部分區域有較多新屋交屋朝，加上工作天數較多帶動，但整體來看，信用管制措施已逐漸發酵。

中央銀行今年8月找34家國銀喝咖啡，9月接續祭出第7波選擇性信用管制，被視為史上最嚴房市管制，不過，央行今天理監事會議未再加碼房市管制，強調持續觀察。央行今天公布11月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為943.52億元，較10月增加67億元。

央行經研處副處長曹體仁表示，五大銀行新承做放款仍呈月增，主要跟年底部分區域有較多交屋潮有關，加上11月工作天數比10月多出2天，帶動新承做房貸走揚。

至於11月五大銀行新承做房貸利率為2.209%，月增0.008個百分點，續創98年1月以來的新高。曹體仁表示，利率持續上揚，一來是健全房市措施有逐漸發酵，二是銀行持續控管風險，考量集中度較高之際，可能調升利率因應。

央行也公布11月新青安占五大銀行新承做房貸占比為33.58%，終止連續4個月下滑轉為上升。曹體仁表示，推測可能是銀行針對首購、無自用住等族群有優先承做。

至於房市熱度是否已有下滑，曹體仁表示，觀察11月六都買賣移轉棟數年增率衰退15.3%，大台北房價指數連2個月皆呈月減，年增率8.83%也創下今年2月以來新低。整體來看，買賣移轉棟數近期年增率也在縮小，市場觀望氣氛比較濃。

央行今天也公布11月消費者貸款及建築貸款餘額統計，11月購置住宅貸款金額為11兆6億元，月增713億元，年增率為10.76%，創下今年7月以來新低。

進一步觀察有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，月減195億元、降到3兆4401億元，年增率為4.13%，為近3個月新低。

央行官員表示，房貸餘額還是持續上揚，但增幅都有縮減，年增率也較為和緩，今年整體來看，買賣移轉棟數偏弱，建商還是相對保守謹慎一點。

央行統計顯示，11月新青安房貸餘額月增320億元，來到1兆1937億元，占整體房貸餘額比重為10.85%，略高於10月的10.63%。（編輯：楊蘭軒）1131219