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台股盤整 11月證券劃撥存款餘額創歷年最大減量

2024/12/19 19:47
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（中央社記者蘇思云台北19日電）央行今天公布11月金融情況，素有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額為新台幣3兆3221億元，下探1年來低點，月減1770億元，創下歷年最大減量。央行官員表示，股市已在相對高點，金額增減上相對有所放大。

中央銀行今天公布最新金融情況，11月M1B與M2月增率分別為-0.31%與0.33%，M1B與M2年增率也分別下降到4.56%與5.47%，主要是資金淨匯出，以及放款與投資年增率下降所致。

從中觀察股市相關指標，央行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額的月底餘額跟旬平均餘額都有所下降，反映台股偏向盤整走勢，股價指數月平均從10月的23015點，下降到11月的22854點，也影響成交量跟成交張數等，「股市有點降溫」。

至於台股交易比重，本國自然人占比從53.5%微幅降到52.1%，創下2016年12月以來低點。媒體關注是否意味散戶相對觀望台股，曹體仁表示，從交易金額上來看，本國自然人交易金額是比10月增加，但是因為同期間法人上升更多，因此整體來看，本國自然人占比有所下滑。

11月證券劃撥存款餘額月減1770億元，減量創下歷史最大。央行官員解釋，由於現在轉帳方式很多樣，近年證券劃撥存款餘額跟股市的連動性沒以前來得高，加上台股指數處在歷史相對高點，假設股票處理張數跟過去相同，價格居高位下，整體影響金額看起來會較大。（編輯：楊蘭軒）1131219

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年底交屋潮加工作天數增 11月五大銀行新增房貸走揚台股價量齊揚 10月證券劃撥存款餘額走升
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