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中研院估明年經濟成長3.1% CPI連4年破2%

2024/12/23 11:54（12/23 13:09 更新）
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圖為民眾在台北市信義商圈百貨美食街選購食品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中研院經濟所今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至4.23%，明年因川普2.0帶來的不確定性極大，中國經濟復甦挑戰仍存，預測經濟成長率為3.1%；對通膨看法相當保守，估明年消費者物價上漲率（CPI）達2.02%，為主要預測機構中最高。

中央研究院經濟所今天舉行2025年台灣經濟情勢總展望記者會，由於今年人工智慧（AI）發威，景氣好轉加上新興應用科技需求殷切，廠商擴大投資，上修2024年經濟成長率至4.23%。

展望2025年，外貿方面，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求暢旺，帶動電子與資通訊出口成長，預期明年商品及服務輸出實質成長率為6.53%。中研院經濟所合聘研究員林常青表示，AI應用不論無人機、機器人、低軌衛星等，正在蓬勃發展，明年是不是有更進一步突破，拭目以待。

民間投資部分，AI商機、低碳發展趨勢與自動化需求強勁，實質成長率可望達5.46%。民間消費方面，雖有調薪及紅利發放等助力，但疫情後的消費反彈趨於平穩，加上明年不確定性大，實質成長率僅估2.02%，低於主計總處預測的2.09%。

林常青指出，明年全球政經局勢充滿不確定性，雖然台灣的川普風險指數排序沒那麼高，但美國總統當選人川普上任後，關稅執行力道如何，會不會造成全球經濟衰退，均可能牽動台灣經濟。

中研院經濟所特別提醒，川普關稅措施雖然可能促成訂單移轉，但也會對相關產業造成衝擊。

此外，美國金融環境不穩定，中國景氣復甦面臨挑戰，而中國是否以人民幣貶值對抗美國關稅戰，進而牽動亞幣，又或是將內捲經濟外銷，都是重要不確定性。

中研院經濟所推演2025年美中經濟情境如何影響台灣，在基準情境下，預測台灣明年經濟成長率為3.1%，若中美皆穩健，台灣經濟成長率可望提升至3.2%，但若中國、美國經濟均表現差，台灣成長率將跌破3%，僅剩2.93%。

通膨方面，中研院經濟所預測2025年CPI上漲率仍在2%以上，達2.02%，意味台灣將連續4年通膨率突破2%的警戒線，此預測值比起民間智庫及主計總處、央行都更高。

林常青解釋，今年兩次的電價上漲，仍需時間反映在物價上，而且明年基本工資持續上調、軍公教加薪，加上中研院經濟所調查顯示消費者的物價上漲預期不低，均顯示明年通膨壓力仍大。

台股今年雖有震盪，但在AI熱潮助攻之下，持續攻高。外界關注2025年台股的多頭氣焰是否延續，林常青認為，現在已經在高點，明年上漲幅度可能沒有今年大，加上不確定性高，資金移動快速，恐加劇股市波動。

林常青表示，2025年是「蛇年」，期待台灣能有蛇的靈巧及智慧，把握轉機，穩健前行。（編輯：張均懋）1131223

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