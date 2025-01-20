研調：中國延續以舊換新政策 1月電視面板可望調漲

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，中國以舊換新政策延續至2025年，1月電視備貨需求穩定，近期傳出上游偏光板供給有缺口，面板廠將更有底氣調漲電視面板價格。

集邦科技今天公布1月面板調查，中國電視內需市場以超大尺寸面板需求最熱絡，預期農曆新年將不會進行歲修控管產能。在電視面板需求熱絡之下，預估1月電視面板價格，32、43吋上漲1美元，50吋持平，55吋調漲1美元，大尺寸面板因為需求較好，65吋調漲2美元，75吋調漲3美元，85吋調漲4美元。

集邦調查，2025年第1季液晶顯示器（Monitor）面板需求與2024年第4季約略持平，意味整體需求雖在底部，但是並沒有更差，且由於電視面板價格開始起漲，電視、液晶顯示器面板產能排擠的問題可能又將浮現，面板廠將更有空間維持液晶顯示器面板價格。

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筆電面板部分，集邦認為，受到關稅議題發酵影響，從去年12月起部分品牌即開始增強備貨，但因為美國新任總統川普未來的實際政策方向仍不明朗，因此多數面板廠在價格策略上仍以維持穩定為主。

集邦指出，雖然部分品牌客戶短期需求增強，但3月後的需求動能仍需視川普後續政策而定，因此多數品牌客戶現階段仍按兵不動，在買賣雙方大都保持觀望態度下，1月筆電面板價格仍可望持平。（編輯：潘羿菁）1140120