共軍上將苗華遭停職檢查 分析：處理留有餘地

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（中央社記者張謙香港2日電）中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華日前因「涉嫌嚴重違紀」而遭「停職檢查」，據分析，這種處理方式反映出北京方面處理苗華（上將軍銜）一事上「留有餘地」。

11月28日，中國國防部發言人吳謙在記者會上宣布：「中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。」

星島日報今天刊文指出，這是繼國防部前部長李尚福之後，又一名20屆中央軍委委員「出事」。

但文章指出，與李尚福相比，中共中央處理苗華的手法有幾大不同，首先是較早對外披露苗華「出事」。苗華10月底還公開亮相，「出事」不到1個月，北京方面就對外公布事件。

反觀李尚福，去年8月底「失蹤」，大約兩個月之後才被免去國務委員、國防部長。今年6月27日召開的中央政治局會議，才正式披露去年8月31日，「由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查」，公布其罪狀，移交司法。

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其次，李尚福一開始就因「嚴重違紀違法」被軍紀委「立案審查調查」，而苗華目前只是「涉嫌嚴重違紀」，並未被指「嚴重違法」，而且只是「停職檢查」，似乎留有餘地。

文章表示，「停職檢查」是中共黨內一種臨時組織措施，如果期間發現罪證，當然可以立案調查；如果問題不是很嚴重，也可能免牢獄之災。但無論如何，烏紗帽肯定要丟，上將軍銜勢必取消。（編輯:陳鎧妤）1131202