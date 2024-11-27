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金融時報：中國國防部長董軍涉貪遭調查

2024/11/27 11:24
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）英國「金融時報」今天引述知情的美國現任和前任官員說法，中國人民解放軍領導層再度爆出貪腐醜聞，中國已對國防部長董軍展開調查。

這些美國官員表示，中國擴大調查共軍貪汙問題，董軍也名列調查對象之中。董軍在前任防長李尚福涉貪被解職後，於2023年12月獲任接掌國防部。

「金融時報」先前曾率先報導，美國官員認為李尚福因涉貪遭調查。李尚福昔日接替魏鳳和出任防長，而魏鳳和卸任後也受到貪腐調查。

董軍是中國連續第3位因涉貪遭調查的在職或卸任防長。

美國官員表示，中國國家主席習近平已下令對共軍展開一波調查。目前還不清楚董軍面臨何種貪汙指控。

中國駐美大使館拒絕就此事置評。

董軍一週前出席寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議（ADMM-Plus），據報美國原本想藉著國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也與會，向中方提議與董軍在場邊舉行雙邊會談，卻遭中方拒絕，理由與美國日前宣布對台軍售有關。（譯者：盧映孜/核稿：張茗喧）1131127

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