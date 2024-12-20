傳出被查後 董軍首度出訪會見越共總書記

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（中央社記者邱國強北京20日電）中國國防部長董軍19日下午在越南河內會見越共總書記蘇林，並在今天上午率團出席越南人民軍建軍80週年慶祝大會。這是董軍傳出被查後第2度公開亮相，也是他首度出國訪問。

中國國防部20日下午透過官網公布這項訊息。

據發布，蘇林請董軍轉達他對中共總書記習近平的問候和祝福，並對董軍率團出席越南人民軍建軍80週年慶祝活動表示歡迎。

董軍則轉達習近平對蘇林的問候與祝願，並指中方珍視兩黨、兩國、兩軍傳統友誼，願深化與越方包括「海上安全」在內的各領域務實合作，增進兩軍戰略互信，推動兩國關係不斷發展，共同維護地區的和平與安寧。

據越南政府新聞網發布，蘇林高度評價董軍此訪的重要意義，體現中國黨、政府和軍隊對越中兩黨、兩國、兩國軍隊良好傳統友誼關係的重視，有助於具體實現高層領導關於「加強防務合作安全」的共識，其中防務合作是越中關係中的重要支柱之一。

11月26日，英國金融時報引述知情的美國現任和前任官員報導稱，共軍領導層再度爆出貪腐醜聞，中共當局已對董軍展開調查。

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11月27日，中國國防部發言人吳謙在每月例行記者會稱這一消息「純屬捏造」，造謠者居心叵測，中方對這種「汙衊行徑」表示強烈不滿。吳謙同時主動宣布，中共中央軍委委員、政治工作部主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。

12月5日，董軍在上海會見出席第2屆「幾內亞灣安全形勢專題研討會」的非洲各國代表團團長，這是他傳出涉貪被查後，首次公開亮相。（編輯：楊昇儒）1131220