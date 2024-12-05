外媒點名「出事」後 中國防長董軍首度公開亮相

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（中央社台北5日電）中國國防部長董軍今天在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。這是外媒10天前報導董軍因涉貪遭調查後，他首次公開亮相。

中國國防部官網5日下午公布這項消息。上月26日，英國金融時報引述知情的美國現任和前任官員披露，共軍領導層再度爆出貪腐醜聞，當局已對董軍展開調查。

對於金融時報的報導，中國外交部隔天（27日）在例行記者會回應媒體時表示這是「捕風捉影」。

中國國防部發言人吳謙28日則在每月一次的例行記者會否認董軍被查，並指有關報導「純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。

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吳謙當天並宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉及嚴重違紀，中共中央決定予以停職檢查。有分析人士說，被停職的苗華是董軍的靠山。

據中國國防部發布，董軍今天會見出席幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。他說，幾內亞灣是中非加強交流合作、構建海洋命運共同體的重要紐帶。希望各方共同努力，將這次研討會達成的共識有效轉化為合作成果，惠及地區人民，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131205