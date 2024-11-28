中共中央軍委苗華落馬 涉嚴重違紀遭停職調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京28日綜外電報導）中國今天宣布，中央軍委政治工作部主任苗華因涉嫌「嚴重違紀」遭到停職。中國當局大規模打擊軍方貪腐之際，他是最新一位中箭落馬的中共高官。

中國國防部發言人吳謙在記者會中表示，中國共產黨「決定對苗華停職，並等候調查」。

法新社報導，吳謙沒有提供中央軍事委員會委員、海軍上將苗華遭控細節，但是中國官員常以「嚴重違紀」作為貪腐的委婉說法。

北京過去一年加強打擊解放軍疑似貪腐問題，國家主席習近平本月下令軍方剷除腐敗、加強「戰備」。

先前有報導指出，中國國防部長董軍已因貪腐問題接受調查，但是北京沒有證實。

中國當局今天駁斥，董軍遭到調查的報導「純屬捏造」。

吳謙在記者會中說：「有關報導純屬捏造，造謠居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿。」

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會中被問到董軍被查的相關報導時，她只回應「捕風捉影」，沒有提供進一步資訊。

習近平去年12月任命董軍執掌國防部，接替僅上任7個月就因涉嫌貪腐遭到解職並開除黨籍的李尚福。如今董軍上任不到一年，若消息屬實，他將成為繼魏鳳和、李尚福之後，連續第3位因涉貪而受到調查的中國防長。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1131128