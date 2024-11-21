共軍：美方因台灣損害中方核心利益 防長會談取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）針對中國取消國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀在寮國永珍的會談，中國國防部發言人吳謙今晚聲稱，此事責任「完全在美方」。美方不能一邊「在台灣問題上損害中方的核心利益」，一邊與中國軍隊「若無其事地開展交流」。

綜合外電先前報導，美國原本藉由國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也出席東協國防部長擴大會議的機會，向中方提議與董軍在場邊舉行雙邊會談，卻遭中方拒絕，理由與美國日前宣布對台軍售有關。

根據中國國防部官網晚間公布，吳謙聲稱，此次東協國防部長擴大會議期間未舉行中美防長會晤，責任「完全在美方」。美方不能一邊「在台灣問題上損害中方的核心利益」，一邊與中國軍隊「若無其事地開展交流」。當務之急是美方應立即改正錯誤，確實尊重中方「核心利益」，努力為兩軍高層交往創造有利條件。

新華社稍早報導，董軍今天在永珍出席東協國防部長擴大會議發言時暗批菲律賓與美國說，中方反對在區域內挑起爭端、拉幫結夥甚至「引入外部勢力」，並反對把集團政治、陣營對抗引入該地區。

董軍說，當今亞太地區保持總體穩定，但被捲入地緣衝突的風險現實存在。而與會國家今天的戰略選擇關乎本地區未來安危和人民福祉。各國應「攜起手來，齊心協力守護美好家園」。

根據報導，董軍宣稱，中方願與各方一道，堅定鞏固東協中心地位，堅定不移支持完善升級現有合作架構，反對「另起爐灶、搞小圈子」。堅定維護區域內國家團結，反對把「集團政治、陣營對抗」引入本地區。堅定透過對話解決問題，反對挑起爭端、訴諸武力、「拉幫結夥甚至引入外部勢力」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

董軍又說，中方願與各方一道，堅定深化防務安全合作，推動「全球安全倡議」在本地區落地，打造更加緊密的安全共同體。特別是中國與東協「要以長遠眼光擴大海上共同利益」，靈活多樣開展海上安全合作，提升共同維護海上安全能力，為維護地區乃至世界和平穩定作出貢獻。

報導提到，董軍在會議開幕前，曾與紐西蘭、印度、馬來西亞國防部門高階主管及東協秘書長舉行會談。（編輯：呂佳蓉）1131121