中國國防部證實苗華嚴重違紀停職檢查 否認防長董軍被查

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國國防部發言人吳謙今天宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查。這項宣布，使日前海外中文網路哄傳苗華被查的消息，獲得證實。

但對於外媒報導中國國防部長董軍被調查，吳謙表示，有關報導「純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。他並針對外媒要求確認中國國防部長「究竟是誰」回答，「我剛才說了很多遍，董軍部長」。

中國國防部下午舉行11月份例行記者會。吳謙在回答其他媒體詢問董軍與他國國防部長互動的相關問題時，也以「國防部長董軍」作答。

海外中文網路11月中旬起盛傳，原在中共中央軍委排名第5（在李尚福落馬前排名第6）的苗華，11月上旬被中央軍委的軍紀委帶走調查，一度哄傳海外，也間接傳入中國國內，但這一傳言此後一度逐漸沉寂。而昨天隨著董軍被查的消息被外媒報導，不少人將董軍和苗華拿來對比，在網路上引發討論。

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由於苗華及前中國國防部長李尚福接連被查，且預料苗華將被解除中共中央軍委委員職務，這將使中共中央軍委委員的人數，從2022年10月中共20大時選出的7人，減為5人，是文革後罕見的現象。李尚福及苗華原本在中共中央軍委的排名為第4及第6。

雖然中國國防部今天否認董軍被查，但從前中國國防部長魏鳳和、李尚福被查到苗華被查，時間僅有短短1年上下，且3人均為中共中央軍委層級，顯示中共軍方高層人事在中共總書記習近平持續大力清洗下，仍處於動盪狀態。（編輯：呂佳蓉）1131128