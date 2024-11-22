日中防長會談 中國在日本周邊軍事活動遭強烈關切

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（中央社記者邱國強北京22日電）共同社報導，日本防衛相中谷元與中國國防部長董軍21日在寮國永珍舉行會談，中谷元對中國軍方在日本周邊的活動表示強烈關切，並對中國軍機侵犯日本領空提出嚴正抗議，強烈要求中方防止再次發生。

根據報導，雙方一致同意，為構建日本首相石破茂和中國國家主席習近平確認的「戰略互惠關係」，將推進兩國防衛部門間的對話。

報導指出，日本與中國上次舉行防長會談是在今年6月，而這次會談也是中谷元就任防長後，首次與中國國防部長舉行會談。中谷元與董軍都出席了在永珍舉行的東協國防部長擴大會議。

這則報導提到，中谷元在會談一開始，就強調日方對中國軍事活動趨於活躍「嚴重關切」，並表示兩國防衛部門間「保持坦率的討論和溝通極其重要」。

根據報導，董軍對日本在台灣和釣魚台列嶼的行動「表示關切」，並指兩國防衛部門進行面對面討論，對中日關係和地區和平有著重要意義。

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雙方並商定，妥善運用2023年5月開始運用的日中防務部門間直通熱線；而為恢復2019年後中斷至今的日本自衛隊和中國軍隊間交流，雙方確認將推進防衛部門之間的對話和交流。

報導提到，中國軍機8月間首次侵犯日本領空。日本政府11月19日發布消息，指中方表示該次事件是因「技術問題」所致，無意進入任何國家領空，將努力防止此事再次發生。而中方這一表態「承認了相關事實」。（編輯：陳鎧妤）1131122