傳董軍被查 共軍高層遭查處傳聞始終未斷

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（中央社記者邱國強北京27日電）金融時報引述美國知情人士說法，指中國國防部長董軍已因涉貪被調查，目前中國官方並未說明此事。在此之前，海外已盛傳中共軍方高層另有人被查，其中被傳最多的是中共中央軍委委員、被視為中共總書記習近平人馬的苗華。

一旦董軍被查的消息屬實，中國就將出現連續3任國防部長接連落馬的罕見情況，但對中共軍方是否真會帶來衝擊，則有待觀察。

董軍雖然擔任中國國防部長，但他一直未能兼任中共中央軍委委員及中國國家軍委委員。依近年來慣例，中國國防部長通常在軍委委員中排名第4，位居軍委主席及2名副主席之後，因此一直受到外界揣測。有評論認為，董軍出任中國國防部長，可能僅屬過渡性質。

習近平上台以來，在軍中持續進行反腐行動，甚至觸及卸任的2名軍委副主席郭伯雄、徐才厚。近1、2年來，反腐行動再趨升高，其中火箭軍成為重點打擊對象，也導致前中國國防部長李尚福在任內落馬被查，而李尚福的前任國防部長魏鳳和也在卸任數年後被查。

此後，中共軍方高層將領持續被查的消息，並未完全中斷。海外中文網路11月中旬起盛傳，在中共中央軍委排名第5（在李尚福落馬前排名第6）的苗華，不久前被中央軍委的軍紀委帶走調查，一度哄傳海外，也間接傳入中國國內。

但直到目前為止，在中國國防部官網所列出的中共中央軍委委員及中國國家軍委委員名單上，苗華依然在列，加上沒有後續消息，這一傳言逐漸沉寂。但隨著董軍被查的消息被外媒報導，不少人將董軍和苗華拿來對比，在網路上引發討論。

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同樣在中國國防部官網上，董軍自2023年12月接任部長至今的官方報導，到目前為止並未被撤下。而以往中國國防部長由於也兼任中共中央軍委委員，因此其相片是列在軍委委員中，並不會被單獨列出。

董軍日前曾出席在寮國永珍舉行的東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），但拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談，理由是美國日前宣布對台軍售。但他仍有與日本防衛相中谷元及其他部分與會國國防官員舉行會談。（編輯：廖文綺）1131127