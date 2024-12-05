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苗華被查後 習近平首度視察共軍強調從嚴反腐

2024/12/5 19:12（12/5 19:33 更新）
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（中央社記者邱國強北京5日電）中共中央軍委委員、政治工作部主任苗華被查後，中共總書記、中央軍委主席習近平4日視察共軍4月新成立的「信息支援部隊」，張又俠等其餘4名軍委委員全數陪同視察。習近平強調，要「從嚴正風肅紀反腐」，確保部隊絕對純潔。

共軍高層人事再現動盪。英國金融時報11月27日報導，中國國防部長董軍被查。中國國防部發言人吳謙翌日在例行記者會否認此事，並宣布苗華因嚴重違紀被停職檢查，引發熱議。此後，海外媒體持續盛傳其他共軍高階將領可能被查的訊息。

相隔一週後，中國國防部官網公布，董軍今天在上海會見出席第2屆「幾內亞灣安全形勢專題研討會」的非洲國家代表團團長，頗有闢謠意味。而中共中央軍委委員自李尚福、苗華落馬後，僅餘的習近平等5名委員在昨天的視察中全員到齊，也有消弭外界揣測的意味。

央視報導，習近平前往共軍信息支援部隊機關，除聽取工作匯報外，並向該部隊首度召開黨代表大會表示祝賀，並率張又俠、何衛東、劉振立、張升民等4名中央軍委委員與在場代表合影。

根據報導，習近平說，要貫徹「新時代強軍思想」，貫徹「新時代軍事戰略方針」，強化使命擔當，勇於創新突破，夯實部隊基礎，「努力建設一支強大的現代化信息支援部隊」，推動共軍網路資訊體系建設跨越發展。

他又說，網路資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。而「信息支援部隊」首先是一個「戰鬥隊」，要站在「強軍勝戰的高度」，充分認清網路資訊體系建設的「極端重要性」，認清擔負的歷史重任，加快把網路資訊體系建設和服務支撐備戰打仗能力「搞上去」。

習近平並強調，要「扭住思想根子問題」深化思想整風，「從嚴正風肅紀反腐」，確保部隊「絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠」。

共軍「信息支援部隊」成立於今年4月19日，是「軍兵種結構布局調整改革」新建立的戰略性兵種。但2015年12月31日大規模軍改時成立的「戰略支援部隊」也因此被同時撤銷。（編輯：楊昇儒）1131205

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