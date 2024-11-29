苗華落馬傳言多 月初戴著頭套被多名士兵抓走

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（中央社台北29日電）中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華落馬。苗華落馬的消息正式由官方宣布前，有關共軍高層人事動態傳言甚多，甚至有消息稱，苗華是在本月9日被戴著頭套由多名士兵抓走。

中共共軍高層正經歷人事動盪。中國國防部發言人吳謙昨天在例行記者會上宣布，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職「檢查」。同時，吳謙否認了盛傳中國國防部長董軍遭查的消息。

據美國之音報導，旅美中國時事評論人蔡慎坤在本月11日在X平台上發文苗華被帶走的消息，並指今年7月9日中央軍委會政治部副主任何宏軍破格晉升上將，顯示中共總書記習近平已經不信任苗華，隨時安排好取代他的人。

蔡慎坤在27日於貼文中表示，北京紅二代微信群中流傳，9日「苗華是戴著頭套被多個士兵抓走的，小區的很多人都看見了」。

報導指出，旅居台灣的新加坡禧睿諮詢有限公司政治風險顧問方恩格（Ross Feingold）表示，解放軍貪腐問題由來已久，外界對於高層將領被抓捕和起訴已經無須感到意外。

方恩格認為，從過去幾年看，軍內反腐不影響解放軍在台海等地的軍事部署，與大規模的軍事建設。因此，他認為類似事件並不會對解放軍整體軍事力量造成影響。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131129