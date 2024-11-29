中共中央軍委苗華落馬 分析：預計後續持續清洗

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華落馬。專家分析，這是中共總書記習近平以「恐怖統治」控制共軍。另外，苗華的落馬也代表全軍出現結構性問題，嚴重性等同於2014年前中央軍委副主席徐才厚落馬，預計後續會出現一波整頓。

解放軍報今天報導，中國國防部發言人吳謙昨天在記者會上宣布，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職「檢查」。

公開資料顯示，苗華是陸軍出身，長期在南京軍區陸軍31集團負責政治工作，後任蘭州軍區政治委員。2014年12月才調往海軍，任解放軍海軍政治委員；2018年3月當選中央軍事委員會委員。苗華負責全軍意識形態、政治和人事工作，在共軍體系的重要性不言而喻。

專長為共軍研究的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時指出，從18大開始，共軍高階將領甚至到軍委會的人事都有變動，當時可以說是徐才厚與郭伯雄案的遺毒；但現在已經到了20大，習近平所任用的人還是有問題，這可能代表習想透過「恐怖統治」控制共軍，只要有一些人跟他意見相左，就會進行人事汰換。

林穎佑指出，共軍高層人事出現變動，若換上來的人是「先求紅再求專」，先對習近平效忠才會被任用，對於缺乏專業的解放軍會有如何表現將打上問號。

軍事專家亓樂義向中央社分析，苗華落馬的事情很嚴重，因為共軍建軍的原則是「政治建軍」，政治考核是第一。苗華出問題代表不是某一個軍種或某一個部門的問題，而是全軍的問題。

亓樂義指出，共軍人事競爭當中思想考核是首要，現在考核的人都出了問題，凡是經過苗華所推薦的人也會有問題。並比喻該事件的嚴重性等同於習近平上台以來第一次在共軍內發動清洗的徐才厚與郭伯雄案。

前中央軍委副主席徐才厚在任時長期把持總政治部，掌握全軍中高級幹部選拔任免與思想工作。共軍總政治部已經在2016年撤銷。

他認為，苗華可被視為「小徐才厚」。這幾年軍中可能形成以苗華為勢力的「小山頭」，研判後續習近平可能會清洗以苗華為主形成的軍中勢力。（編輯：陳鎧妤）1131129