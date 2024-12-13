海巡：中國9艘海警船襲擾海域已駛離 全程嚴密監控

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（中央社記者劉建邦台北13日電）海巡署今天表示，中國海警船近日持續在台灣周邊海域灰色地帶襲擾，至今天凌晨2時許，原在台灣西南、東南海域徘徊的9艘中國海警船已北返，過程中皆有嚴密監控。

海洋委員會海巡署發布新聞資料指出，中國海警船連日毫無正當性的對台灣實施灰帶襲擾，至今天凌晨2時40分，原本在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自東部海域分2批次北返。

海巡署表示，已在各海域預置巡防艦船，採一對一方式，全程嚴密監控應處，期間9艘中國海警船均未進入台灣禁限制水域內，並已全數遠離彭佳嶼東北方43浬外的海域。

海巡署指出，海巡艦船皆有全程掌握周邊海警船動態，並精準研判接近台灣水域的意圖及可能航經的海域，機動調整線上巡防艦船部署位置，有效預置應對，並透過併航方式全程監控。

海巡署表示，將持續堅定執法立場，秉持不挑釁、不升高衝突等原則，堅定維護台灣海域安全與秩序，全力捍衛國家主權及確保海洋權益。（編輯：李錫璋）1131213