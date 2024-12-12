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國防部：共軍50機艦台海周邊活動 22架次越中線

2024/12/12 09:57（12/12 10:22 更新）
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國防部12日表示，自11日上午6時至12日上午6時，偵獲共機34架次，其中22架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部12日表示，自11日上午6時至12日上午6時，偵獲共機34架次，其中22架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區；國防部今天表示，自11日上午6時至12日上午6時，偵獲共機34架次，其中22架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，同時偵獲共艦16艘，總計中共50機艦持續在台海周邊活動。

國防部日前表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部已完成應變中心開設、保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練。

國防部今天上午發布共機艦動態，統計自11日上午6時起至12日上午6時止，偵獲共機34架次（其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域22架次）及共艦16艘，持續在台海周邊活動。

國軍於11日上午6時49分至下午4時53分在西部空域偵獲11架次主戰機及無人機；另於11日下午3時至下午4時29分偵獲1架次直升機在東部空域出沒。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1131212

共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。（中央社製圖）
共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。（中央社製圖）
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