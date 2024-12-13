中共設7空域保留區集結軍艦擾台 國防部發布監控影片

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（中央社記者吳書緯台北13日電）共軍9日至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並出動大批海軍艦艇、公務船進行海上軍事行動。國防部今天發布「有備無患」影片，公布海軍監控中共軍艦的畫面和國軍執行戰備的剪影，強調堅決捍衛國家安全。

針對共軍9日起至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並於第一島鏈「海上軍事行動」部署規模空前，集結大批軍艦和海警船。

國防部今天指出，共軍對台灣及區域的威脅，自2022年以來即不斷演變，從「威懾台灣」到「衝擊第一島鏈」，這次進行大規模水面兵力集結，就是實證；國軍依據敵情動態，調整應對方式；結合狀況執行實戰演練，是應盡的責任，官兵在建立能力、堅定決心的前提下，展示了捍衛國家安全的信心。

國防部說明，中國的長期目標，是威懾區域各方，破壞以規則為基礎的國際秩序，但不會得到國際社會認同。國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家，嚇阻戰爭。

國防部在「有備無患」影片，剪輯這段期間海軍、海巡署等單位監控中共軍艦的影像，以及搭配陸、海、空三軍官兵近期訓練與執行戰備的影片，海軍海鋒大隊機動飛彈車組、空軍F-16V戰機、陸軍雲豹甲車與CM11戰車、陸射劍二飛彈系統、復仇者飛彈系統等軍備皆在影片中出現。

國防部在影片以字卡指出，中共軍事威脅破壞和平，挑戰以規則為基礎的國際秩序，絕不會得到國際認同，為了維護國土與主權及區域和平穩定，國軍掌握敵情動態，調整戰備應對方式，面對敵情實戰演練，持續建軍備戰，建立能力、錘鍊戰力，以實力奠信心，堅決捍衛國家安全。

針對近期擾台共艦，國防部在影片揭露，海軍承德軍艦監控中共湘潭艦（531）、海軍班超軍艦監控中共開封軍艦（DDG-124）、海巡署成功艦監控中共桂林艦（164）、海軍高江軍艦監控中共桂林艦（164）、海軍銳鳶無人機監控中共襄陽艦（567）、海軍武昌軍艦監控中共湘潭艦（531）、海軍田單軍艦監控中共懷化艦（566）、海軍左營軍艦監控中共桂林艦（164）、海軍武江軍艦監控中共襄陽艦（567）的監控畫面剪影。（編輯：蘇志宗）1131213