呼籲共軍雙城論壇停止擾台 海基會：這才是善意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）海基會秘書長羅文嘉表示，中共對台「一手交流、一手威嚇」，交流不該有兩種態度；建議至少在雙城論壇舉辦期間共軍機艦停止擾台，「3天也好、5天也好，這才是一個善意」。

海峽交流基金會（海基會）13日下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

上海市台辦主任金梅與數家陸媒申請來台與會台北上海城市論壇（雙城論壇）未獲核准，大陸委員會（陸委會）表態，這是對於中國大陸國台辦公布「懲獨22條」、設立舉報專線等極不友善行為後的反制動作。

羅文嘉認為，共軍機艦應該停止擾台，至少在雙城論壇進行期間停止，3天也好、5天也好，這才是一個善意；如果真的有心與台灣交流、認為雙城論壇很重要，那就應該停止一手交流、一手威嚇的作為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅文嘉強調，海巡、國軍每天必須冒著風浪監控環境，只要對岸軍機、軍艦、海警一出動，都要伴隨監控；海巡、國軍在第一線保衛國土，另外一方面又看到對岸說要交流、要交心，「各位覺得這不是很奇怪嗎」。

「懇請台北市政府蔣市長能夠轉達這個訊息」，羅文嘉建議，蔣萬安應該明確提出共軍機艦不擾台的訴求，如果真的在意台灣人民的感受、也在意雙城論壇的進行，「可不可以（擾台作為）停止個5天、停止個1個禮拜」。（編輯：周慧盈）1131213