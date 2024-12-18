朱立倫：民意支持選罷法財劃法等修法 民進黨勿打壓

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨主席朱立倫今天表示，有7成民眾反對惡罷，為了提高政治安定，選罷法有修法必要，且國民黨推動的財劃法修法符合地方自治所需，有近8成民意支持，民進黨不應為了一黨之私，結合側翼，打著公民團體身分，打壓在野黨。

立法院程序委員會昨天通過國民黨立法院黨團提案，公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政劃分收支法等修正草案列入20日院會討論事項前3案。台灣經濟民主連合、台灣公民陣線為此號召「冬季青鳥在台北」集會行動，今晚在國民黨中央黨部前集會抗議。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，有7成民意反對惡罷，多數民眾也主張提高罷免門檻，國民黨要反映民意，且為了提高國內政治安定，以及日本、韓國、英國、美國等民主國家的選罷法規範都比台灣嚴格，選罷法應該修正。

朱立倫說，國民黨推動的財劃法修法有近8成民意支持，符合台灣長遠民主以及地方自治所需；過去25年財劃法未曾修正，總統賴清德在擔任台南市長時也支持修法，因此就正義與真理的角度，應該推動財劃法修法。

談到憲法訴訟法修法，朱立倫表示，日前憲法法庭做出實質廢死的判決，就是因為現行憲法訴訟法規定太寬鬆，才會造成不幸的結果。很多國家有關憲法法庭判決，都是嚴格要求要有大法官人數2/3以上，台灣的憲法訴訟法應該與其他先進國家標準一致。

朱立倫說，國民黨基於各國標準、民主政治要求，以及絕大多數民意支持為後盾，推動修法。民進黨為了一黨自私，結合側翼，打著公民團體身分，打壓在野黨，世界罕見；國民黨不會害怕、也不會退縮，會持續為了公平正義往前進，請大家一起來為國民黨立委打氣。

國民黨文傳會主委李彥秀說，國民黨對於人民集會遊行，一定以禮相待。國民黨發言人楊智伃表示，尊重集會遊行以及自由發聲的權利，希望青鳥們晚間在國民黨前能夠「玩得開心」。（編輯：謝佳珍）1131218