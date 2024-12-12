藍委擬凍結海鯤號預算 待海上測試後動支

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院外交及國防委員會將排審明年度國防預算，考量國造潛艦原型艦海鯤號仍未進行海試，建造後續潛艦仍存不確定因素，國民黨立委陳永康提案凍結海鯤號相關預算，待海鯤號開始具體執行海上測試後，始得動支。

國造潛艦原型艦海鯤號去年9月下水，目前仍在泊港測試（HAT），預計明年4月1日起海上測試（SAT）。海軍原訂自2019年起至2025年執行攸關建造海鯤號的「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算，總計新台幣493億6170億9000元，明年預算額度為5億8495萬7000元。

立法院外交及國防委員會近期將排審國防部明年度預算，國造潛艦預算是各方關注焦點。前海軍司令、國民黨立委陳永康擬提案，凍結明年度「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算，共5億8495萬7000元。

根據提案說明指出，「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」編列預算5億8495萬7000元，因HAT及缺改迄未完成，以致無法明確律定接續執行SAT各項裝備動態驗證期程，不確定其結果均能符合海軍航行安全的基本要求，以及海軍與台船簽訂的合約要求及驗證規範。

提案說明指出，「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」於今年7月修訂展延至2029年，顯有時程風險及存在諸多不確定因素，凍結該項預算5億8495萬7000元，等原型艦駛離高雄港並開始具體執行海上測試後，始得動支。目前此案已獲民眾黨立委林憶君、國民黨立委馬文君等人連署支持。

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另外，針對「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」明年度預算19億9600萬餘元，林憶君擬提案凍結50%。林憶君在提案說明指出，國造潛艦原型艦目前仍處於港試階段，但曾爆出多達72項缺失仍未解決，未來海試階段若有更多裝備、設計須變動。

林憶君表示，在量產構型未定型的前提下，就要編列14年、高達2840億元預算，恐怕全案預算有嚴重失真的可能，因此提案凍結第3階段後續艦籌建預算50%，待國防部於3個月內向立法院提出專案報告並經同意後始得動支。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1131212