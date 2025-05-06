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賴總統就職將滿1週年 黃國昌：司法毫無改革只有倒退

2025/5/6 12:54
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（中央社記者陳俊華台北6日電）總統賴清德就職將滿1年，民眾黨團總召黃國昌今天說，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，毫無改革、只有倒退；棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪更從2017年的司改國是會議一路跳票到現在。

台灣民眾黨立法院黨團將在520前的每週二、五，舉行「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會；今天上午由負責立法院司法及法制委員會的黃國昌，與負責外交及國防委員會的立委林憶君舉行首場記者會。

林憶君說，民進黨政府信誓旦旦向人民保證「潛艦國造做得到」，結果卻只是一張空頭支票，全部大跳票；原預計海鯤號4月可以進行海測，如今已經5月，國防部長顧立雄卻一問三不知，且國防部送來的解凍報告中，獨缺潛艦國造預算解凍案。

林憶君表示，賴總統2024大選時承諾，推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），號稱要讓台灣成為經濟日不落國，如今不僅CPTPP沒成功加入，連台美自由貿易協定（BTA）都沒簽訂；政府說現在是台美關係史上最好，質疑為什麼BTA完全沒納入關稅談判中。

黃國昌說，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，根本毫無改革、只有倒退。他質疑，為何總統府會剛好在北檢拘提涉嫌涉入共諜案的吳尚雨的前一天，就知道要解除其總統府諮議職務，「難道總統府會通靈，精準掌握檢調偵辦進度？」恐怕是牽連層級太高，才讓法務部長、北檢檢察長假裝一問三不知。

黃國昌表示，棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪，這些都是民進黨過去承諾、從2017年的司改國是會議，一路跳票到現在的法案，「民進黨說要研議，就是沒有要作」。賴總統3月宣示要提出軍事審判制度，行政院長卓榮泰稱1個月內提計畫、送法案，如今都5月了，「條文在哪裡，生出來了嗎？」

另外，鏡週刊報導，郭智輝頻繁赴老東家崇越集團旗下的餐廳邀宴用餐、開會，因郭智輝家人仍在崇越持股、當董事，遭疑公私不分，有圖利之嫌。近日郭智輝再度選在這家餐廳密宴AIT，還以經濟部名義發出官方邀請函，顯示是動用公家資源所辦的餐宴。

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黃國昌受訪時說，民進黨搞政治鬥爭，搞到連國家機器都動起來，這很明顯是民進黨內鬥，特定媒體配合鬥爭，「AIT官員看了應該會很不爽」，這才是最大的問題。郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係從沒切斷，早就不是秘密，否則崇越的副董事長還一天到晚跟郭智輝報告什麼，「郭智輝早就不適任、該下台了」。

至於「太報」報導，台中市長盧秀燕陣營布局2028與民眾黨以政黨聯盟模式合作多時，「盧昌配」可能性浮現。黃國昌表示，純粹的政治放話，沒有回應的必要，他不會隨之起舞。（編輯：翟思嘉）1140506

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