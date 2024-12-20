選罷法修法衝突中三讀 罷免連署應附身分證正反影本

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（中央社記者郭建伸、王揚宇、陳俊華台北20日電）立法院會今天在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台。但國民黨立委今天上午9時後，逐步突破封鎖挺進議場，朝野立委在主席台上演激烈攻防，雙方數度嚴重肢體衝突，甚至有立委掛彩送醫。

上午11時40分後，立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決，重演5月國會職權修法的議事攻防。

處理選罷法時，國民黨團提出再修正動議。廣泛討論階段，吳思瑤痛批國民黨團怕罷免就沒收人民權利，院會共處理5個條文，每一個條文民進黨都派出40位立委登記發言，因為審查過程中，民進黨立委被噤聲，沒有進行實質審查。

然而，吳思瑤發言結束後，國民黨團提議停止討論，民進黨立委不斷高喊「沒有討論，不是民主」，甚至朝主席台丟擲礦泉水瓶，國民黨立委則舉起透明壓克力板阻擋。

條文表決處理時，院會採取逐條舉手表決方式進行，儘管民進黨團反對，並祭出清點人數、重付表決等手段拖延，但立委人數不敵國民黨團及民眾黨團，條文最終通過國民黨團再修正動議，選罷法順利完成三讀。

三讀修正通過條文明定，罷免案的提議人名冊與連署人名冊，都應附本人的國民身分證正反面影本。

三讀修正通過條文明定，選委會查對連署人名冊時，若有連署人的國民身分證正反面影本記載資料不明或影印不清晰，致不能辨認連署人之姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者，選委會應予刪除。

三讀修正通過條文也增訂，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。（編輯：蘇志宗）1131220