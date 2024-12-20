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立法院議場主席台攻防戰 韓國瑜裁示舉手表決

2024/12/20 12:35（12/20 13:38 更新）
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朝野立委20日為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，立法院長韓國瑜（後中）在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
朝野立委20日為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，立法院長韓國瑜（後中）在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北20日電）朝野立委今天為選罷法等修正草案爆發多次推擠衝突，立法院長韓國瑜在國民黨立委保護下宣布開會。表決院會議程時，由於場面混亂，韓國瑜裁示進行舉手表決，繼5月國會職權修法後，再度重演舉手表決。

立法院會今天預計處理選罷法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，國民黨立委上午9時後，突破封鎖進入議場，在主席台上演激烈攻防，雙方數度嚴重肢體衝突。

國民黨立委排除占據主席台的民進黨立委後，會議主席韓國瑜等人在國民黨立委護送下，於上午11時41分進入議場，並宣布開會。韓國瑜進場時，由於朝野立委爆發推擠衝突，韓國瑜一度踉蹌。

院會進入討論事項前，韓國瑜先處理國民黨立法院黨團所提變更議程的提議，民進黨立法院黨團表達異議，因此進行表決，韓國瑜宣布按鈴7分鐘並分發表決卡。

但此時國民黨立委多數在防守主席台，多數民進黨立委則在議場高喊抗議，沒能回到座位表決。

表決時間截止時，韓國瑜裁示，由於議場過度紛亂，他依照立法院議事規則第35條規定，為了有效反映每位立委表決的態度與立場，因此採用舉手表決。

此話一出，國民黨立委響起歡呼聲，民進黨立委則用手板敲桌抗議，民進黨團幹事長吳思瑤抨擊，國民黨始終學不會教訓，民眾黨則助紂為虐；國民黨立委則反嗆，大法官沒有說不能舉手表決。立院議事攻防再度上演類似國會職權修法的狀況。（編輯：翟思嘉）1131220

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