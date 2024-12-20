青鳥推倒圍欄欲衝入立法院 與警爆發衝突

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北20日電）立法院會今天預定審議選罷法等修正草案，公民團體在立法院外發起「冬季青鳥在台北」活動，訴求退回法案，上午11時許欲衝入立法院，與警方爆發推擠，現場聚集近千人。

記者現場觀察，上午11時許，立法院靠近康園的出入口破防，原本圍在出入口的圍欄被大批民眾推倒，想衝入立法院，與警方爆發推擠，青鳥支持者在推擠中也不停大喊口號「停止開會」。

經濟民主連合智庫召集人賴中強也在場高喊「堅持到底」，並喊出「包圍立法院，號召更多支持者」，民進黨台北市議員簡舒培、陳怡君等人也到場聲援。

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院會議程草案，報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等列為討論事項。

多名民進黨立委昨晚破壞議場窗戶進議場集結，占據主席台，力阻法案通過。今天上午9時許，國民黨立委突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。

立法院外則有經濟民主連合、台灣公民陣線等多個公民團體動員的「冬季青鳥在台北」活動，號召青鳥公民運動夥伴上午持續在立法院外的濟南路1段集結，現場聚集將近1000人。（編輯：唐聲揚）1131220

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日破壞窗戶後進入議場攻占主席台。國民黨立委20日上午9時後，突破封鎖進入議場，在主席台上演激烈攻防，最終國民黨立委成功搶下主席台。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日晚間破壞窗戶後進入議場攻占主席台。國民黨立委20日上午9時後，突破封鎖進入議場，在主席台上演激烈攻防，雙方數度激烈肢體衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院外經濟民主連合等公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，部分民眾企圖翻進立法院。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日