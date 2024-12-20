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選罷法修正案三讀 民進黨立委高喊沒收民權將聲請釋憲

2024/12/20 16:27（12/20 16:44 更新）
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由公民團體發起的「冬季青鳥在台北」行動進入第3天，大批民眾齊聚在立院外透過舞台大螢幕關注院會議事進度。中央社記者裴禛攝 113年12月20日
由公民團體發起的「冬季青鳥在台北」行動進入第3天，大批民眾齊聚在立院外透過舞台大螢幕關注院會議事進度。中央社記者裴禛攝 113年12月20日
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（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院會今天三讀修正通過選罷法部分條文，增訂連署加嚴條款。民進黨立委吳思瑤在三讀後發言說，今天是台灣民主之恥。民進黨立委李柏毅則高喊將聲請釋憲。

立法院會今天在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

選罷法三讀修正通過後，民進黨立委紛紛登記發言。吳思瑤發言表示，如同今年5月國會擴權法案被強行輾壓過關，國民黨團要把3大惡法一次解決，選罷法修正通過後導致連署加嚴。

吳思瑤質疑，立法院處理選罷法程序不完備，因為這個議案在委員會零討論，立法院長韓國瑜雖召開2次朝野協商，但都沒進入實質討論；而今天院會廣泛討論時，民進黨立委登記206次發言，但最終僅7人上台發言，「今天是台灣的民主之恥」。

民進黨立委李柏毅發言指出，2020年罷韓團體一共送40萬份連署書，如果要依照新法再罷免一次昔日高雄市長韓國瑜，等同是要交出40萬份身分證正反影本，依照新法，根本是實質沒收罷免權利。

李柏毅表示，當今年1月13日台灣人投給國民黨立委時，他們同時也知道擁有罷免權利，但任期還沒到一半就改變遊戲規則，民眾不會接受，「我們要提出（聲請）釋憲」。

民進黨立委郭昱晴表示，民眾黨立委黃國昌2013年時曾預言有剛選上的立委將提案修改選罷法，增訂罷免連署應附身分證影本，如今卻贊成修改選罷法，根本是被昔日的自己打臉。她表示，很遺憾罷免權被國民黨、民眾黨剝奪，恐怕將來會出現更多惡法。

不過就在郭昱晴發言完畢後，國民黨團提議，鑑於選罷法三讀修正後已有立委發言，建請院會停止完成立法程序後發言，但民進黨團隨即反對要求表決。然而，表決人數仍不敵國民黨團及民眾黨團，立法院副院長江啟臣裁示停止發言。隨後，立法院會則接續處理憲法訴訟法修正草案。（編輯：蘇志宗）1131220

（中央社製圖）
（中央社製圖）
立法院會20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，立法院副院長江啟臣（前左2）在多名國民黨籍立委包圍陪伴下，正式敲槌宣布選罷法三讀。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，立法院副院長江啟臣（前左2）在多名國民黨籍立委包圍陪伴下，正式敲槌宣布選罷法三讀。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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