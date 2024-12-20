選罷法修法引衝突 卓榮泰籲韓國瑜出面擱置爭議法案

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（中央社記者溫貴香台北20日電）立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，朝野立委激烈攻防，場外群眾聚集抗議。行政院長卓榮泰呼籲立法院長韓國瑜出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，也要求警察保護抗議群眾安全。

立法院會今天預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委昨晚破壞窗戶後闖入議場，占據主席台，欲阻止議程，不過，今天上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，隨後奪回主導權，上午11時41分，立法院長韓國瑜在國民黨立委護送下進入議場，宣布開會。場外，群眾聚集抗議要求停止開會。

針對民眾在立法院前表達立場，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰強調，對於願意上街捍衛民主程序及國家前途的民眾表示感佩。

李慧芝表示，卓榮泰認為警察是人民的保母，最重要的工作是保護人民，因此卓榮泰已請內政部警政署即時掌握立法院周圍狀況，對於所有參與集會表達訴求的民眾，強力要求警察都要盡最大的努力保護他們的安全。

李慧芝說，卓榮泰一直希望行政、立法兩院的互動要良好，在就任後已多次向立法院長韓國瑜提到福國利民的法案要先行，沒有共識要從長計議，而目前這些爭議性的法案，讓國會陷入衝突，讓民眾焦慮，也希望立法院長韓國瑜能出面，暫時擱置政治性高，且有爭議、無共識的法案，如果有任何違反程序的決議，將無法得到人民的認同。（編輯：謝佳珍）1131220