中科院研製無人機AI情資中心 強化共同作戰圖像

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（中央社記者游凱翔台中24日電）無人機為未來戰場標配，為強化情資共享，中科院今天展示自主研發的「無人機AI情資中心」，不僅具有戰情看板、即時影像及數據分析，更導入生成式AI、GPT模型，即時分析辨識影像，迅速掌握戰場動態。

國家中山科學研究院上午邀請媒體前往位於台中的航空研究所採訪8項「模擬系統研發成果」，包括「城鎮戰鬥場景系統」、「無人機飛行模擬器系統」、「高鐵駕駛系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」。

其中在「無人機AI情資中心」部分，中科院解說人員表示，此系統是中科院為無人機建立的影像數據共同情資平台，具各型無人機即時影像、戰情看板功能，平台已導入生成式AI、GPT模型，可即時分析及辨識串流影像，輔助人員迅速掌握戰場態勢。

另外，平台也具歷史影像分類管理及AI智能影像辨識功能，支援快速的找到重要影片及關鍵畫面，有效減輕人員判讀的負擔及節省時間。

因台灣對美軍購MQ-9B等無人機，未來情資能否有效整合。中科院航空所長葉嘉範受訪表示，只要軍方提出需求，就會結合中科院能量，協助國軍做好整合工作。

至於「機動型無人機飛行模擬器」，中科院解說人員提到，此設備具備高擬真圖像式儀表及光學酬載畫面，可設定天候、任務場景等參數，助飛行操控員（IP）及酬載操控員（PO）熟悉系統操作。

現場展示無人機飛行模擬器VR系統，運用VR顯示器結合實裝操控器，可在立體虛擬場景中訓練操控無人機執行基礎的飛行及起降。中央社記者翁睿坤攝 113年12月24日

他說，系統採可重組的模組化設計，能快速適配各種無人機型號和不同任務需求，並可配合部隊機動部署需求。除了可單機進行訓練，也可與無人機AI情資中心進行鏈結，模擬無人機偵蒐情傳的操作。

針對「通用型飛行模擬驗證平台」，現場展示F-16V操控的畫面。中科院解說人員提及，過往此平台採取油壓設計，導致敏捷性不足，但此套設備採電動馬達，不僅便於維護，敏捷的特性能夠有效模擬戰機，且系統可針對不同載具進行客製化設計，不僅可用於戰機，也用於已交軍的國軍雲豹八輪甲車、戰術戰傷載具、AAV7兩棲突擊車模擬器。

現場展示通用型飛行模擬驗證平台，採用開放式軟體環境配置的系統架構，提供人員進行訓練使用。中央社記者翁睿坤攝 113年12月24日

現場展示飛行駕駛體驗平台，以3公噸級電動6軸動感平台，搭配軟體，運用在駕駛飛機訓練。中央社記者翁睿坤攝 113年12月24日

葉嘉範簡報時說明，自國造IDF經國戰機研發時，中科院便投入模擬器發展，且逐步掌握關鍵技術，迄今已為國軍開發5類、240套各式模擬系統，近年也應用於高鐵、台鐵及醫療訓練等民生領域；至於目前正在研發的模擬器，包括雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器、戰場心理抗壓系統性能提升、新型人體離心機、工程列車駕駛模擬器。

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葉嘉範提到，中科院在嘉義民雄共有54公頃的土地，以164縣道區分東西兩側，東側24公頃、西側29公頃。東側由中科院自主開發軍民無人機技術發展園區，西側則由行政院核定為航太無人機產業園區，將邀請國內外無人機廠商進駐。

葉嘉範指出，由於目前民間僅有基礎型或學術用的風洞設備，因此中科院的低速風洞設備將由台中搬遷至嘉義，厚植民間模擬跟測試驗證能量，後續再藉由AI算力加速武器系統的疊代運算，縮短武器系統的研製期程。（編輯：張均懋）1131224