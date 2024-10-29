台美打造去紅化無人機供應鏈 業界盼突破3道關卡

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（中央社記者江明晏台北29日電）對抗中國制霸全球無人機市場，台美將合作打造「去紅化」供應鏈。業者分析，生產成本是第一道關卡，而台灣供應鏈強大、隱形冠軍多，還需補強關鍵缺口，並突破量產瓶頸，看好民間能量加乘政府、聯盟助陣，才能快速練兵壯大。

俄烏戰爭、以巴衝突不時以無人機偵查敵情、發動攻擊，讓各國看見無人機的重要性；而中國長期制霸無人機市場，大疆創新（DJI）拜政府補貼所賜，憑著模規經濟，在全球消費型無人機市場約有7成市占率，也被運用於軍事場域。

基於國安顧慮，美國政府宣布禁止大疆參與美國政府採購專案，西方多國及日韓官方也開始轉向採購非中國製無人機。台灣無人機業者對中央社記者表示，中國無人機供應鏈存在的「後門」和通訊安全問題，確實成為各國無人機產品的重要隱憂。

今年9月，26家美國無人機製造商主管抵台，與台灣無人機產官學界密集洽談，規劃合作打造不仰賴中國的軍用與商用無人機供應鏈。美國在台協會處長谷立言直言，「美國的研發能力加上台灣製造能力」，有機會主導產業發展；此舉也呼應賴清德總統承諾要將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」的政策。

建立去紅化無人機供應鏈 初期難壓低生產成本

但要建立去紅化的無人機供應鏈有何難度，根據MarketsandMarkets報告指出，全球有500多家無人機製造商，其中超過400家集中於中國，業者認為，成本是第一道挑戰。

「要打造去紅化的供應鏈，成本會大幅上升，一台無人機的造價差距估計有2到3倍」，專注無人機研發近20年的台廠主管私下表示，「無利可圖的生意沒人做」，若成本拚不過中國，除非是大企業，不然很難挺過研發階段。

也有業者坦言，「是本著愛國心，把無人機相關零件的製造留在台灣，然後靠著其他事業體去養它，否則價格根本打不過中國」。他也呼籲，「台灣一定要保持無人機的在地製造能量，萬一需要，可以隨時馬上投產」。

產業人士觀察，軍用無人機市場對去紅化供應鏈的需求比商用市場更強烈，也具備「不計成本」的特性；而商用無人機對價格敏感度較高，市場需求更龐大。因此初期去紅化供應鏈雖可透過軍用市場支撐，但產業要健康商轉並長期發展，壓低成本仍是不可忽視的問題。

補強無人機供應鏈 台廠隱形冠軍信心十足

「無人機的前身就是遙控飛機，生產線在20年前陸續轉移到中國大陸」，開發無人機動力系統的中小企業高層認為，「台灣供應鏈雖然齊全，但對無人機產業而言，很多已經斷鏈」，必須補強缺少的供應廠商。他舉例，引擎、飛控系統雖有台灣業者在做，但產能相對不足；台灣通訊產業雖然很強大，但酬載方面還需要加強。

無人機供應鏈大致可區分為雷達、機身材料、攝影相機模組、動力系統、飛行控制、電池、無線通訊、GPS定位系統，以及整機組裝等。台灣電子供應鏈發展已久，更有強大的資通訊基礎，知名無人機供應鏈台廠包括聯發科、新唐、亞光、經偉航太、雷虎、鼎天等，都發揮隱形冠軍的角色。

聚焦航太複合材料與無人機機體製造的碳基科技，是國內高性能軍規無人機的代表，自2007年起獲得國家中山科學研究院的生產訂單，協助開發製造翔隼、銳鳶、劍翔、騰雲、銳鳶二等，也與其他業者ODM合作無人機產品。

今年8月，亞航與碳基就正式將銳鳶二型無人機交付中科院，也是軍民合作產製的範例。亞航表示，與碳基科技已為產製計劃投資建立產能，確保能滿足未來的量產需求；中科院銳鳶二型無人機具備「察打一體」的特性，主要用於海洋監偵任務，同時也可作為近海打擊。

廠區位於台灣屏東的智飛科技研發無人機專用引擎，並開發出時速100公里、續航達8小時、翼長3.3公尺的無人機TU-30VG。智飛表示，「無人機引擎不能太大，可以想像一台摩托車，要維持時速100公里，連續騎8小時，難度有多高，且在輕度颱風的天候下，也能穩定飛行」，對於建立更高的引擎技術門檻相當有自信。

台中霧峰的鴻昱工業則是台灣唯一能量產碳纖螺旋槳的業者，董事長盧哲彬表示，目前已供貨給台灣客戶，具備少量多樣生產的優勢，但也希望能成功開發海外市場，找到更大的出海口。

突破產能瓶頸 聯盟帶隊量產爭國際訂單

全球無人機市場需求龐大，政府設定的產業目標，是在2028年前達成無人機月產能1萬5000架，並帶動整體產業產值達新台幣300億元，與目前相比成長幅度約10倍。

但不少台灣無人機廠商都認為，在擴大無人機產能方面有瓶頸，除了受限缺工缺廠，產線難擴大，也要考慮保障資安、技術不能外流的問題。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，未來將代表台灣爭取政府對政府（G to G）的國際市場訂單，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，攜手神耀科技、亞航、雷虎、中光電、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等多家企業。

胡開宏表示，聯盟成立的目的，就是要整合國內台廠技術相互提升，並一起爭取訂單；漢翔擅於機體結構組裝生產，也有足夠量能協助無人機量產。

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目前科技大廠也積極進軍無人機產業，電子五哥中，以緯創最為積極，取得經緯航太逾45%的股權；宏碁則與無人機廠商璿元科技加深合作，讓原本資本額不大的中型無人機廠商開始有「富爸爸」撐腰；而傳產食品廠義美也布局無人機，用無人機盤點存貨。

業者看好，台灣打造無人機國家隊，長線而言相當有勝算，整合民間百花齊放的無人機能量，再仰賴政府與聯盟角色協助，發揮各自的技術專長，擴大產能，等到更明確的市場與訂單到位，「尤其看好台灣與美國合作後，可加大訂單規模與找到多個出海口」，台灣無人機產業將能快速練兵壯大。（編輯：張良知）1131029

雷虎攜手中華電信打造無人機空中基地台，以群飛方式建立通訊網。中央社記者江明晏攝 113年10月29日