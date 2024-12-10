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中科院：紅隼8年內射擊1089發2枚故障 妥善率99.8%

2024/12/10 14:28
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（中央社記者游凱翔台北10日電）義務役官兵日前射擊紅隼火箭彈時，發生不發彈狀況。中科院今天表示，為傳火管斷裂所致，但可事先檢查異狀，並不會影響射擊安全，且自105年迄今國軍一共射擊1089發，僅2枚不發彈，妥善率達99.8%。

一年期義務役官兵日前實彈射擊由國家中山科學研究院研製的紅隼火箭彈時，發生1枚不發彈狀況，網路媒體「菱傳媒」報導，中科院初步調查，不發彈是因傳火管斷裂所致。

國防部上午舉行例行記者會，中科院系統製造中心副主任陳楷霖說明，確實為傳火管斷裂，目前中科院正在釐清，預計本月底會完成，中科院也會派遣人員前往部隊，主動協助檢查跟操作訓練。

陳楷霖補充，紅隼火箭彈自民國105年迄今，一共射擊1089發，共2枚不發彈、妥善率99.8%。他強調，由於射擊前可事先檢查傳火管狀況，因此不會影響射擊安全性。

陸軍司令部副參謀長林文皇少將對此表示，射擊訓練前都會由幹部會同未爆彈處理小組在庫房進行開封、檢查，且攝錄影存證，若有發現異常彈藥，交由中科院處理，不會納入射擊訓練中。（編輯：張均懋）1131210

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陳楷霖
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