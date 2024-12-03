M1A2T戰車38輛年底前抵台 軍方：按進度進行

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（中央社記者吳書緯台北3日電）台灣對美採購108輛的M1A2T戰車，根據規畫，113年至115年將各別接裝38輛、42輛、28輛。針對今年M1A2T戰車抵台輛數是否為38輛，國防部今天證實，M1A2T戰車今年獲裝進度，都會在年底之前到位。

國防部今天召開例行記者會，針對媒體昨天報導，首批M1A2T戰車今天將海運至基隆港，陸軍司令部副參謀長林文皇少將表示，報導並非事實，屬於臆測，目前獲裝期程均按進度執行。

媒體關切，根據先前所公布的接裝進度，國軍今年將接裝38輛M1A2T戰車，詢問實際接受輛數是否為38輛。林文皇指出，今年相關獲裝的進度，都會在今年年底之前到位。

對於M1A2T戰車的訓練場地，林文皇表示，訓場主要是長安營區還有坑子口訓場，目前都在施作主體工程還有水保設施，目前進度也都正常，新式裝備獲裝後，訓場將會調節作為新式裝備訓練。

國防部11月6日邀請媒體赴南測中心採訪義務役男實彈射擊48發國造紅隼火箭彈，過程中有不發彈狀況，各界對於紅隼火箭彈的穿甲能力亦有質疑。

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中科院系統製造中心副主任陳楷霖表示，紅隼火箭彈經驗證，可貫穿均質裝甲（RHA）30公分，均有佐證資料與全程攝、錄影佐證；紅隼火箭彈自105年到目前共射擊1089發，不發彈情況有2發，經拆開不發彈後，發現是傳火管斷裂，斷裂原因正在分析中，系統製造中心為了展現負責態度，即日起在部隊射擊紅隼火箭彈前會進行彈藥檢查。

林文皇表示，依據俄烏戰爭經驗，國軍考量防衛作戰需求、台灣複雜地形、城鎮作戰等考量，採購紅隼火箭彈，取代現有的66火箭彈，符合國軍作戰需求，紅隼火箭彈是單兵個人操作武器，操作簡單、攜行方便，官兵短時間狀況下就可以熟悉，紅隼火箭彈並非用於反裝甲，可以使用於對敵工事、掩體、武器載台等目標攻擊，符合作戰效應。（編輯：張均懋）1131203