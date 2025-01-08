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台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡 供應高端餐廳超市

2025/1/8 17:29（1/8 17:56 更新）
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台灣生鮮豬肉睽違15年再度進軍新加坡市場，台灣豬肉業者嘉一香食品公司董事長陳國訓（右1）與新加坡OJJ Foods總經理林恩祥（Wilson Lim）（左1），8日在農業部長陳駿季（中）見證下，共同簽署合作備忘錄。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日
台灣生鮮豬肉睽違15年再度進軍新加坡市場，台灣豬肉業者嘉一香食品公司董事長陳國訓（右1）與新加坡OJJ Foods總經理林恩祥（Wilson Lim）（左1），8日在農業部長陳駿季（中）見證下，共同簽署合作備忘錄。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡市場，代表業者嘉一香食品股份有限公司今天在農業部見證下，與星國OJJ Foods公司共同簽署合作備忘錄，為拓展國際市場奠定基石。

農業部長陳駿季今天屏東縣主持「豬事順星」台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡記者會，會中表示，農業部在台灣成功成為口蹄疫非疫區後，輔導國產生產鮮豬肉重返國際市場；今天再次迎來好消息，台灣生鮮豬肉睽違15年再度進軍新加坡市場，未來農業部也將持續拓展外銷市場，讓更多人品嘗到安全又美味台灣豬肉。

陳駿季指出，台灣曾是豬肉重要出口國，但因口蹄疫疫情，對新加坡豬肉出口被迫中止，對國內豬農收益與產業發展造成大衝擊；近年來農業部攜手跨部會及業界共同努力，不僅使台灣在民國109年成功成為口蹄疫非疫區，更於去年11月獲得新加坡食品局核准進口；此次合作成果彰顯政府與產業協作成效，今年將進一步邀請新加坡派員來台查核其餘5家有意輸出豬肉業者，為產業持續拓展外銷市場鋪路。

嘉一香食品股份有限公司董事長陳國訓與OJJ Foods總經理林恩祥（Wilson Lim）今天在陳駿季見證下，共同簽署合作備忘錄，為雙方合作揭開序幕，首批冷藏豬肉訂單32.6公噸，首櫃週四抵達星國。

陳國訓表示，農業部近年推動屠宰場現代化、HACCP認證及冷鏈升級等措施，深獲業界肯定；農業部投入百億補助養豬業者，讓豬隻存活率增加，多出產量外銷新加坡，也達到產銷調節效果。

林恩祥說，兩家公司創辦人16年前合作過，這次重啟合作，不是1個訂單就完了，OJJ Foods作為嘉一香在新加坡總代理，有責任把台灣豬肉發揚光大，以往進口品項僅冷凍肉品，現在則是冷凍、冷藏都有，主要供應星國高端餐廳、超市，包含台式餐廳；星台貿易聯手，在台灣不暢銷的肉骨，剛好銷往以肉骨茶聞名的新加坡，可以互補彼此市場需求。

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農業部說明，台灣去年8月向世界動物衛生組織申請認定為豬瘟非疫國，如果審查順利，最快今年5月可獲得採認；屆時台灣就成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟等重大豬隻疫病非疫國，將大幅提高台灣養豬產業及豬肉產品國際競爭力。

農業部表示，根據統計資料，台灣去年生鮮豬肉外銷量較112年成長8倍，除了新加坡，日本、馬來西亞、越南等都是台灣生鮮豬肉重要目標市場，將陸續向各目標國提出申請，透過檢疫諮商談判、市場調查研究、買方通路鏈結及拓銷活動推廣等方式，開拓更多外銷市場。（編輯：陳仁華）1140108

陳駿季
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台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡市場，農業部長陳駿季（右6）8日到屏東縣主持「豬事順星」台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡記者會表示，今年將進一步邀請新加坡派員來台查核其餘5家有意輸出豬肉業者，為產業持續拓展外銷市場鋪路。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日
台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡市場，農業部長陳駿季（右6）8日到屏東縣主持「豬事順星」台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡記者會表示，今年將進一步邀請新加坡派員來台查核其餘5家有意輸出豬肉業者，為產業持續拓展外銷市場鋪路。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日
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