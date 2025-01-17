公視聲明盼立委支持預算 讓公媒繼續有正向動力

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（中央社記者王心妤台北17日電）國民黨立委提案刪公視新台幣23億元預算案掀起議論。公視董監事會今天表示，雖經溝通後已盡可能降低刪除幅度，但請立委支持，讓依法獨立經營的公視成為向前的正向動力。

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算案，掀起議論。不過，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天也表示，黨團透過與教育及文化委員會及所有提案立委最後協商的結果，將公視23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。

對於公視預算被刪減，公視董監事會發聲明表示，公共媒體是社會的公共財，而有立委提案刪除或刪減政府捐助公共電視的預算，雖然溝通後可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍感到不安，請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利公共媒體發展，並保障全民收視權益。

聲明指出，公視屬於全體國民，而服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力提供社會大眾正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容，包括去年8月開播的「小公視」，成立迄今已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業。

聲明表示，公廣集團的內容也可能出現疏失，因此在董、監事會的監理外，建立問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督，凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。

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聲明指出，公廣集團近2年在金鐘獎、金馬獎和國內外獎項都有佳績，國際學術機構的調查亦顯示公視新聞為國內最受信任的電視媒體，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋梁，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

聲明最後指出，台灣公視經費原本就跟其他先進國家公共媒體差距甚遠，感謝近期關心此事的各界人士，並請立法委員支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視，可以為台灣的未來發展做更多、更好的服務，也讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。（編輯：唐聲揚）1140117