加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／賴總統接見彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案3/149
首頁 / 政治

公視聲明盼立委支持預算 讓公媒繼續有正向動力

2025/1/17 18:59（1/17 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
對於公視預算被刪減，公視董監事17日發表聲明表示，公共媒體是社會公共財，有立委提案刪除或刪減政府捐助公視預算，雖溝通後可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍感不安，籲請立委支持政府捐助公視的預算，以利公共媒體發展，保障全民收視權益。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月17日
對於公視預算被刪減，公視董監事17日發表聲明表示，公共媒體是社會公共財，有立委提案刪除或刪減政府捐助公視預算，雖溝通後可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍感不安，籲請立委支持政府捐助公視的預算，以利公共媒體發展，保障全民收視權益。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北17日電）國民黨立委提案刪公視新台幣23億元預算案掀起議論。公視董監事會今天表示，雖經溝通後已盡可能降低刪除幅度，但請立委支持，讓依法獨立經營的公視成為向前的正向動力。

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算案，掀起議論。不過，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天也表示，黨團透過與教育及文化委員會及所有提案立委最後協商的結果，將公視23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。

對於公視預算被刪減，公視董監事會發聲明表示，公共媒體是社會的公共財，而有立委提案刪除或刪減政府捐助公共電視的預算，雖然溝通後可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍感到不安，請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利公共媒體發展，並保障全民收視權益。

聲明指出，公視屬於全體國民，而服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力提供社會大眾正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容，包括去年8月開播的「小公視」，成立迄今已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業。

聲明表示，公廣集團的內容也可能出現疏失，因此在董、監事會的監理外，建立問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督，凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。

google news透過 Google News追蹤中央社

聲明指出，公廣集團近2年在金鐘獎、金馬獎和國內外獎項都有佳績，國際學術機構的調查亦顯示公視新聞為國內最受信任的電視媒體，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋梁，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

聲明最後指出，台灣公視經費原本就跟其他先進國家公共媒體差距甚遠，感謝近期關心此事的各界人士，並請立法委員支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視，可以為台灣的未來發展做更多、更好的服務，也讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。（編輯：唐聲揚）1140117

#公視
延伸閱讀
陳玉珍提案刪公視23億預算 國民黨團：協商結果刪減1%、2300萬元114年度總預算案 藍白聯手歲出至少將刪減939億元出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算養豬協會反對刪減農業部預算 損及產業將串聯抗爭
陳玉珍
綠委偕王小棣抗議藍刪公視預算 籲勿成文化殺手警察人員人事條例三讀 藍：現在開始找回軍公教尊嚴
王鴻薇
失聯移工創新高 藍批政府管理長期失能促做好把關憲訴法覆議失敗 王鴻薇：總統府應10日內公告實施
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算
27
更多編輯台推薦新聞：