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出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算

2025/1/17 18:57（1/17 20:18 更新）
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0000 近期部分立委提案刪減、凍結文化預算，其中包括文化部人文出版司20%、約新台幣4000萬元預算，理由為未能改善實體書店經營困境。此舉引起書店及出版業不滿，16日在網路連署抗議，呼籲立法院停止不合理提案，不到1天已有破千人參與連署。（中央社檔案照片）
0000 近期部分立委提案刪減、凍結文化預算，其中包括文化部人文出版司20%、約新台幣4000萬元預算，理由為未能改善實體書店經營困境。此舉引起書店及出版業不滿，16日在網路連署抗議，呼籲立法院停止不合理提案，不到1天已有破千人參與連署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北17日電）針對部分立委提案凍結文化相關預算，書店及出版業昨天在網路以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」為主旨發起連署，呼籲立法院停止不合理提案，不到1天已有破千人參與連署。

其中連署的文化相關團隊有19個單位，書店業者137家，出版及圖書產業80家，圖書產業相關工作者347人，作家、翻譯、文字工作者537人，其他個人連署114人；包括吳明益、楊双子、朱宥勳等作家均參與連署，目前人數仍在持續增加當中。

連署聲明內容列舉4大項不合理提案，包括要求凍結文化部人文出版司20%、約新台幣4000萬元預算，理由為未能改善實體書店經營困境。連署聲明指出，書店經營困境是結構性問題，應對症下藥逐項改善，而非削減支持書店的預算。

其次為凍結300萬的出版振興計劃預算，理由為媒合效率低，部分書店即便領取補助後仍停業。連署聲明指出，媒合效率低應該評估並改進，書店停業的原因應通過政策調整來解決，而非削減預算，切斷創作者與出版業的生機。

也有立委提案刪減文化禮金200萬並凍結1000萬預算，理由為青年參與率低。連署聲明認為，文化禮金政策對書店與出版業有明顯支持效果，能促進年輕人文化消費並培養閱讀習慣，是推動文化發展的關鍵措施。此提案不僅削弱政策效益，還會進一步壓縮書店產業及文化推廣空間。

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此外針對國家圖書館、國立台灣美術館及國資圖業務費，被國民黨團提案凍結70%。連署聲明指出，大幅凍結預算是反文明的野蠻人之舉。這樣的行為將癱瘓文化機構，並對書店與出版業造成毀滅性影響。

連署聲明強調，「我們強烈反對立法委員進行不合理的預算凍結與刪減提案，此舉不僅辜負選民託付，阻礙台灣進步，違背世界文明潮流，更將對文化產業、書店生態與出版業發展造成難以回復的長遠傷害。呼籲立法院維持文化產業的基本支持，保障書店、出版業及文化機構的正常運作，並避免對台灣文化發展造成不可挽回的損害」。（編輯：陳政偉）1140117

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