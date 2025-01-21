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總預算案二讀 吳思瑤：刪減凍結數史上最高令人遺憾

2025/1/21 08:00（1/21 08:18 更新）
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立法院會21日凌晨持續討論114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）自備白板，隨時就議案討論情況修改標語，表達黨團立場。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
立法院會21日凌晨持續討論114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）自備白板，隨時就議案討論情況修改標語，表達黨團立場。中央社記者鄭清元攝 114年1月21日
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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院會今天挑燈夜戰處理114年度中央政府總預算案，在清晨完成二讀。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，現在的挑戰才正要開始，相關人員要精算完整的刪減數與凍結數，但毫無疑問的是，這是史上最高的刪減與凍結數，令人遺憾。

立法院會已於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當天先處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達新台幣939億元7500萬元，另予補足。

立法院會20日上午10時開始討論總預算案留待處理案，歷經20小時左右的不斷電表決，在今天清晨接近6時許完成二讀。會議主席、立法院副院長江啟臣說，因幕僚人員需要時間整理二讀內容，21日下午1時再繼續開會，處理總預算案三讀。

吳思瑤會後受訪指出，這次總預算案的提案，一開始有3296案，但國民黨、台灣民眾黨基於民意的壓力開始撤案，最後表決的提案數來到740案、750案，但當中還有很多不合理、粗糙的預算提案，包括要凍結的單位寫錯，或是要刪減的數額超過原本編列的預算數等。

吳思瑤也說，處理過程中，很多案子是在表決前一秒才拿到資料，這樣的處理根本毫不嚴謹也不細緻，她要予以譴責，為何立法院的議事品質越來越退步。

吳思瑤表示，歷經將近20小時的馬拉松不斷電表決下，終於將總預算案完成二讀，但現在的挑戰才要開始，因為包括立法院議事處、財政委員會的人員，乃至於行政部門都在傷腦筋，這樣粗糙通過的案子，要精算出各部會完整的凍結數、刪減數，不知道能否在江啟臣宣告的時間前完成試算。

吳思瑤說，希望今天下午1時回到議場後，可以拿到完整、正確的數字，不會有錯誤的預算審議結果。

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吳思瑤指出，雖然歷經上周末黃金48小時的搶救行動，藍白在一些提案上收手，不敢硬幹，但毫無疑問的，這次還是中華民國史上預算審議最高額度的刪減數與凍結數，這樣的結果令人遺憾，尤其是刪減司法院、監察院、總統府預算部分，藍白用立法院審議預算的權力，過當侵犯其他憲政機關行使其憲法忠誠義務。

吳思瑤最後表示，接下來的立法院新會期是法案會期，這次有這麼多的預算解凍案要到委員會或是院會解凍，立法院真的會天下大亂，行政院應該會很頭痛，立法院長韓國瑜可能也不知道怎麼面對這樣的後患無窮。（編輯：蘇龍麒）1140121

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