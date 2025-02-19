柯建銘指總統將挺罷免 王世堅：犯不著總召說三道四

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，拋出大罷免前有和總統賴清德溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。民進黨立委王世堅今天說，希望柯建銘講自己就好了，不要提到賴總統，總統的隱忍總是有個限度，政府有發言人，「犯不著總召說三道四」。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，拋出大罷免前有和總統賴清德溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。府方人士說，賴總統立場自始至終都是尊重公民團體自主行動，了解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」。

民進黨今天召開中常會，王世堅會前受訪表示，希望柯建銘「講他自己就好了，不要提到賴總統」，畢竟總統有總統的高度，總統的隱忍總是有個限度，沒有人可以代表總統講什麼。

王世堅強調，政府有發言人，「犯不著總召說三道四。」

媒體追問，聯電前董事長曹興誠被指涉婚外情，並公布多張照片，國民黨呼籲總統賴清德解除曹興誠的全社會防衛韌性委員會顧問職務。

王世堅則說，除非有很詳實證據，不然別胡亂指控別人。

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另外，先前媒體指前立委高嘉瑜將接任欣欣百貨董事長，不過，欣欣大眾百貨公司今天公告由台北市政府前副秘書長李文英接任。

王世堅表示，高嘉瑜的個性本來就不傾向於歸屬國營事業，她是個快樂的仙女飛來飛去，她很適合獨善其身，做她想做的事情，快樂唱歌、快樂上網路節目，她是這樣很自在的個性，就應該任由她自在。（編輯：林淑媛）1140219