分屍案引死刑討論 陳其邁：尊重司法前提盼從重量刑

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄分屍案震驚社會，再度引發死刑討論。高雄市長陳其邁說，現在是偵查階段，未來在起訴、審理過程中，在尊重司法前提下，希望能從重量刑，還給受害者家屬公道。

國民黨立委柯志恩今天臉書（Facebook）發文討論高雄分屍案。她表示，「司法不能成為不幸幫凶」，許多民眾看待這起令人髮指的連續殺人案時都認為唯有死刑，才能讓凶手得以伏法，還家屬一個公道。

柯志恩貼文也點名希望陳其邁表態，她說，陳其邁痛批凶手「泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，請檢警務必將歹徒繩之以法。但「不知道什麼刑度的法，符合陳市長所期望，達到制裁這名凶手的標準，是死刑？還是無期徒刑？」

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陳其邁今天出席「蛇舞春風賀新年客家新春祈福 」活動，面對媒體詢問回應，現在仍在偵查階段，未來在尊重司法前提下，希望能重重量刑，還給受害者家屬一個公道。

此外，陳其邁也說，凶手泯滅人性，警方全力和檢方合作，原來一開始發現林婦屍體，隨後透過刑警大隊跟鑑識中心努力找到其他兩名受害者。警方將持續和檢方合作，包括嫌犯偵訊、犯罪證據補強等，務必讓證據在未來起訴、審理過程中完整呈現，讓歹徒接受國家法律制裁。（編輯：孫承武）1140208