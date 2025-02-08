高雄連續殺人分屍張嫌否認犯案嗆「槍斃我啊」警蒐證再打撈11屍塊

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，但張姓嫌犯滅證後矢口否認，市警局長林炎田問訊時張嫌竟不懼判死刑反嗆，檢警決定暫不借提偵訊。警方今天再打撈11塊屍塊，盼蒐集更多證據。

高雄警方持續針對張姓嫌犯犯下驚悚連環殺人案蒐證追查，目前已透過監視器畫面確認，張嫌3次均是邀約受害婦人到住處後行凶，就連棄屍處也都在前鎮五號船渠周邊。嫌犯在住處行凶後，都是騎腳踏車載著袋子出門丟東西，據此懷疑除了已透過DNA鑑定被確認身分的趙婦，其餘2婦也被分屍丟棄。

不過，因全案仍欠缺其餘2婦也被分屍的直接證據，甚至至今連凶刀都還未尋獲，且張嫌至今否認犯行，心防很重，就連高雄警察局長林炎田親自問訊，也難以取得自白，張嫌還回嗆「槍斃我啊」，全然無悔改畏懼之色。

由於張嫌拒絕認罪又早已滅證，警方改從鞏固蒐集現有罪證方向，努力讓其難逃法網，也是為了未來幫助檢方在法庭攻防能更加有利。雖然目前3名被害者中，僅有趙婦有找到確認身分屍塊，證據力較強，但警方手上還有其餘2名被害者進入張嫌住處後就消失的監視器畫面、屋內噴濺血跡等間接證據，目前正尋找更多相關罪證，有信心讓張嫌俯首認罪。

高雄地檢署部分，檢察官在案件起初即依趙婦進入張嫌住處畫面，大膽開拘票支持警方入屋蒐證，也讓警方和鑑識人員能在2月5日強制進入，並採證到噴濺血跡和生物跡證，發現原來受害者可能不只1人。不過因目前證據力仍不足，且張嫌態度冷血，檢方暫時未打算借提偵訊。

專案小組今天仍在打撈補強相關證據，繼前2天打撈到左腳掌、右手掌，上午動員港警、消防、潛水救難協會等約30名警力，搜索範圍從前鎮區金鞏橋到25、26號碼頭，又先後打撈到10多塊屍塊跟人皮組織，但仍未發現頭顱或骨頭類型屍塊，並送至高雄市立殯儀館供法醫鑑識確認身分。

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張嫌住處部分，警方也查扣其日常活動、棄屍時所騎的腳踏車，力求不放過任何蛛絲馬跡。但諷刺的是，張嫌腳踏車上還懸掛著平安符，疑似為了幫助行凶後心安。

此外，因被害人家屬居住於台灣橋頭地方檢察署轄區，橋頭地檢署檢察長張春暉獲悉此案後，立即啟動重大矚目案件即時關懷，並指派主任檢察官鄭子薇偕同犯保橋頭分會人員今天前往關懷，表達哀悼之情，同時也在訪視中傾聽家屬需求，承諾會一路相伴協助被害人家屬。（編輯：郭諭儒）1140208

高雄連環分屍案，目前仍欠缺直接證據證明剩餘2人被害；專案小組8日持續在前鎮運河一帶打撈，盼補強證據。中央社記者洪學廣攝 114年2月8日