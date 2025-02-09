高雄連續分屍案3婦受害 警協同市府擴大搜查垃圾車焚化爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄發生7旬婦人連環分屍案。高雄市警察局刑事大隊長鄢志豪表示，已與環保局等單位合作擴大搜查焚化爐等地，並持續打撈作業，盼鞏固相關證據，另依當前事證確認有3人被害。

高雄市政府警察局刑事警察大隊長鄢志豪今天接受媒體聯訪指出，張姓嫌犯口風很緊，已動用大量警力偵辦，並搜扣到張嫌手機及調閱張嫌通聯紀錄等持續比對清查，另協同高雄市政府環保局針對垃圾車、焚化爐等處擴大搜尋證物，盼鞏固案件事證。

至於有媒體報導指張嫌疑將被害人姓名記載紙張上，恐有第4名被害人。對此，鄢志豪表示，警方沒有扣得實體紙本資料，是警員在偵辦過程有記錄下相關情資，經查詢訊息指出有另一名女性，目前已確認該女平安、非失蹤人口、為南部人，初步了解該女沒有進出張嫌住處，另依當前掌握監視器畫面、血跡採證等證據評估，確認實際上有3名被害人。

透過 Google News 追蹤中央社

鄢志豪指出，今天持續在前鎮五號船渠周邊進行打撈作業，現場尚未搜獲頭顱等殘骸，但依目前尋獲的人體組織，足以證明被害人已經遇害，會仔細蒐證鞏固事證，至於張嫌犯案動機、使用凶器為何等都尚待查證。

高雄市政府警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，第4天搜索動員港警、消防、警光潛水救難協會等約40名人員投入搜索，今搜索重點為金鞏橋墩下、成功橋墩下及河道附近涵洞、沿岸堤防與25至27碼頭，搜索處有漩渦較容易堆積漂流物，前3天總計尋獲約18塊屍塊，目前3名被害人頭顱皆尚未被尋獲，另依過往打撈經驗，頭顱重量較重，有可能沉入水底，將派員潛水打撈，盼能有新進展。（編輯：李淑華）1140209

高雄市發生7旬婦人連環分屍案，高雄市警方9日動員約40名人員投入打撈作業，自6日起至8日總計尋獲約18塊屍塊，目前3名被害人頭顱皆尚未被尋獲，研判可能沉入水底，將持續派員潛水打撈。中央社記者張已亷攝 114年2月9日