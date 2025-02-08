高雄連環分屍案 前鎮河再撈到10多塊殘骸及袋子

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄發生7旬婦人連環分屍案，但除了已確認身分的趙婦屍塊，剩餘2名被害人仍人間蒸發。專案小組今天上午在前鎮河持續打撈，並順利撈到10多塊屍塊及黑色袋子，身分待鑑識。

高雄警方持續針對張姓嫌犯犯下驚悚連環殺人分屍案蒐證追查，由於至今仍有2名受害婦人的遺體未尋獲，僅在張嫌住處找到部分血跡，因此警方自6日起持續在棄屍地點前鎮河打撈屍塊，專案小組今天上午9時許向消防局借來救生艇，並於高雄港加工出口區尾端水下又撈到10多塊屍塊，另還撈到疑似裝屍塊黑色袋子，將持續朝出海口方向打撈。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，他曾因案被軍事法庭重判無期徒刑，假釋出獄後原與嫂嫂和兄長同住在前鎮區一處公寓2樓，但去年兄長過世後，張嫌嫂嫂75歲黃婦便將房子讓出，僅偶爾才會返回。家人去年11月27日聯繫不上黃婦後，12月15日報案失蹤，但黃婦卻就此人間蒸發。

警方經馬不停蹄調閱監視器畫面，發現黃婦去年11月29日中午12時許進入前鎮區公寓後，之後就未再出門，但張嫌卻在隔天凌晨3時許陸續持提袋騎腳踏車出門，回來時袋子就已空掉。

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高雄左營警方今年1月27日也接獲通報75歲張婦失蹤，經調閱監視器發現張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午4時30分進入張嫌住處後便無外出，且張嫌當晚8時5分就有持提袋外出丟東西畫面，顯示張婦可能剛進屋內就慘遭殺害分屍，也代表張嫌犯案手法又更熟練。

全案直至楠梓區冠夫姓71歲趙婦2月2日下午騎車載張嫌前往對方住處後失蹤，警方調閱監視器畫面發現張嫌隔天上午12度外出，且其中5次外出均持袋子騎車前往前鎮河丟東西，之後拿空袋子返家。經抽絲剝繭追查發現趙婦遭張嫌殺害分屍丟河，循線追查才發現先前消失的張婦和黃婦也慘遭毒手。（編輯：謝雅竹）1140208