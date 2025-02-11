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高雄連環殺人案 友人：犯嫌曾申請政府補助未過

2025/2/11 17:42（2/11 17:56 更新）
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高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，張姓嫌犯兒時玩伴「阿德」（中）11日接受媒體聯訪表示，已跟張嫌認識40年，張嫌向來沉默寡言，有簽賭習慣，2024年因沒錢想申請政府補助，但沒通過。中央社記者林巧璉攝 114年2月11日
高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，張姓嫌犯兒時玩伴「阿德」（中）11日接受媒體聯訪表示，已跟張嫌認識40年，張嫌向來沉默寡言，有簽賭習慣，2024年因沒錢想申請政府補助，但沒通過。中央社記者林巧璉攝 114年2月11日
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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄11日電）高雄發生3名7旬婦遭連環殺害，張姓嫌犯兒時玩伴「阿德」今天說，張嫌向來木訥寡言，有簽賭習慣，去年因沒錢想申請政府補助，但沒通過，沒想到會犯下如此滔天大罪。

阿德今天在無黨籍高市議員吳銘賜陪同下接受媒體聯訪，阿德說，已跟張嫌認識40年，張嫌向來沉默寡言，不太會說私事；因為一直都有賭博的習慣，有時會跟友人聊到如果簽哪個數字就中多少錢。

阿德提到，張嫌曾訴苦「大嫂要來討房子」，過去張嫌從事工地裡的鋼構吊裝工作，包括101大樓、85大樓、高市圖總館等都有張嫌的工作身影，因為這類屬高危險性工作，薪水還不錯，但一年多前老闆退休後張嫌也沒工作。

吳銘賜說，阿德去年12月13日帶著張嫌到服務處，張嫌沒有錢，希望能幫忙申請政府補助，當場張嫌填好基本資料後，經查在10多年前曾一次領完勞保退休金新台幣100多萬元，所以不符合申請資格。

針對張嫌是否申請過社福津貼補助，高雄市政府社會局回應，經查此案未領取社會福利津貼補助，另津貼申辦及審核情形為個資，尚不宜未經本人同意查覆。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

專案小組自6日起在棄屍地點周邊打撈，搜索至今邁入第6天，總計搜獲23塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。（編輯：李淑華）1140211

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