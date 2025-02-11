高雄連環分屍案 中山大學退休副教授提供聲納助打撈

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄連環分屍案3名受害婦人，頭顱至今未尋獲，警方持續打撈；中山大學田姓退休副教授今天主動提供探索聲納，協助警消探測河床，讓潛水人員下水能有所依循，事半功倍。

高雄連環殺人案，警方持續兵分多路蒐證，但3名被害人頭顱至今仍未尋獲，張嫌作案凶器、犯案動機也還沒找到及釐清，案情陷入膠著；專案小組自6日起在棄屍地點五號船渠附近打撈，搜索至今邁入第6天，總計搜獲23塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。

國立中山大學海洋環境及工程學系田姓退休副教授今天主動提供探索聲納供搜索人員使用，這種儀器主要用聲波傳播與反射以探測水下地形，讓潛水人員在下水前能先掌握河床狀況，不至於像盲人摸象，也能讓搜索作業事半功倍。

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此外，針對外界質疑張嫌惡行重大，但檢警卻不允許曝光嫌犯長相，至今仍只有素描畫像，高雄地檢署也說明，偵查中有關涉及照片隱私，「對於社會治安有重大影響案件，依據查證，足認為犯罪嫌疑人，而有告知民眾注意防範或有籲請民眾協助指認必要，始得公布」，但此案並無這種情形。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑也遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳仁華）1140211