高雄連環殺人案打撈新遺骸 雄檢再聲請禁閱覽報紙

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄連環殺人案，外傳張姓嫌犯的胞弟也失聯，警方查證是因毒品案通緝在外聯繫不上。另近日因警方在金鞏橋等處打撈相關跡證，雄檢再度向高雄地院聲請禁閱報紙和電視。

高雄連環殺人案，警方持續兵分多路蒐證，但昨天並未打撈到新的屍塊。檢警經清查張嫌周遭人際關係，發現張嫌的胞弟也失聯，外界懷疑恐也遇害。對此，高雄市政府警察局刑事警察大隊澄清，經查證相關傳聞說法並非事實；張嫌共有2名哥哥及1名弟弟，目前張嫌大哥已過世，另二哥經聯繫安全無虞。

刑大說明，張嫌的胞弟因毒品案遭高雄地檢署通緝逃亡在外，無法取得聯繫，警方會持續依法追緝，並呼籲社會大眾，切勿以訛傳訛，造成社會恐慌。

此外，因近期在五號船渠和金鞏橋打撈到新的遺骸，高雄地檢署今天也說明，此案於最初聲請羈押時，曾當庭向高雄地方法院法官請求禁止閱覽報紙及電視新聞，但法院依當時資料權衡後，認為沒有必要，予以駁回。

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檢方指出，近日是因在金鞏橋等處又發現相關跡證，且此案受社會矚目被媒體大肆報導，檢察官昨天已經補充相關事證，再次向法院請求禁止及閱覽、授受相關報紙及電視新聞。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：李淑華）1140212