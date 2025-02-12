高雄連環殺人案凶嫌胞弟失聯 背17年重刑遭通緝

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄連環殺人分屍案，張姓凶嫌胞弟至今失聯，檢警查出張嫌胞弟因轉讓販售一級毒品海洛因，一審判刑8年2月，二審重判15年10月，加上前案假釋殘刑共17年，目前通緝中。

台灣高等法院高雄分院判決指出，有毒品案前科的張嫌胞弟曾被判刑，民國100年假釋出獄後仍不知悔改，108年8月至10月間販賣一級毒品海洛因給鄭姓和林姓友人，隔年3月又在張嫌犯案的前鎮區住處樓下拿毒品給李姓友人施用，被跟監已久的警方逮捕，人贓俱獲。

一審高雄地方法院審理時，張嫌胞弟僅承認有拿毒品給李男吸食，並辯稱是與鄭姓、林姓友人合資購買海洛因，否認販毒。法官考量其供出毒品上游，予以減刑，並依販賣、轉讓一級毒品等罪判處有期徒刑共8年2個月。

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法院二審時，法官改認張嫌胞弟供出上游部分不合法律減刑規定，改重判有期徒刑15年10月，全案經最高法院駁回上訴確定；因仍有前案殘刑仍需服刑，共需服刑17年。

不過，當高雄地檢署傳喚張嫌胞弟執行入監時，他不但未到案還聯繫不上，檢方112年6月發布通緝。（編輯：唐聲揚）1140212