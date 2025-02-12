高雄連環殺人案 警否認冰箱樓梯採集新血跡

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄連環殺人分屍案持續蒐證，警方10日將張姓主嫌借提至前鎮區住處採證，外傳疑在冰箱、樓梯採到血跡但身分待確認。高市刑大回應，相關傳聞並不確實，呼籲大眾勿以訛傳訛。

警方持續兵分多路蒐證，除了6日起持續在五號船渠、金鞏橋下持續打撈屍塊，10日也借提張嫌至前鎮區住處採證，外傳當天警方疑在廚房、冰箱、樓梯採集到微量血跡，不排除是張嫌冰封屍塊防止惡臭，準備日後丟棄時所留下。樓梯部分則懷疑是運送屍塊過程滴下。

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高雄市政府警察局刑事警察大隊今天下午回應，相關傳聞說法非屬確實，全案警方均會秉持科學辦案精神，讓跡證說話，並呼籲社會大眾回歸專業勿以訛傳訛。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳清芳）1140212