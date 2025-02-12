加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 社會

高雄連環殺人案 警否認冰箱樓梯採集新血跡

2025/2/12 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄連環殺人分屍案持續蒐證，警方10日將張姓主嫌借提至前鎮區住處採證，外傳疑在冰箱、樓梯採到血跡但身分待確認。高市刑大回應，相關傳聞並不確實，呼籲大眾勿以訛傳訛。

警方持續兵分多路蒐證，除了6日起持續在五號船渠、金鞏橋下持續打撈屍塊，10日也借提張嫌至前鎮區住處採證，外傳當天警方疑在廚房、冰箱、樓梯採集到微量血跡，不排除是張嫌冰封屍塊防止惡臭，準備日後丟棄時所留下。樓梯部分則懷疑是運送屍塊過程滴下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天下午回應，相關傳聞說法非屬確實，全案警方均會秉持科學辦案精神，讓跡證說話，並呼籲社會大眾回歸專業勿以訛傳訛。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳清芳）1140212

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：