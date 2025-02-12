高雄連環殺人案 檢方聲請被告禁閱報紙電視遭駁回
2025/2/12 16:06（2/12 16:19 更新）
（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄連環殺人案，近日因警方在金鞏橋等處持續打撈跡證，雄檢再度向雄院聲請張姓被告禁閱報紙和電視，但法官今天以禁止閱覽報紙電視與羈押理由的滅證之虞無關，駁回聲請。
警方調查高雄連環殺人案，持續兵分多路蒐證，高雄地檢署今天表示，本案於最初聲請羈押時，曾向法官請求禁止閱覽報紙及電視新聞，但法院依當時資料權衡後，認為沒有必要，予以駁回。
雄檢表示，因近日在金鞏橋等處又發現相關的跡證，且本案因社會矚目而為媒體報導，檢察官昨日已補充相關事證，再次向法院請求禁止及閱覽、受授相關的報紙及電視新聞。
高雄地方法院下午指出，檢察官是以被告日後可透過報紙、電視新聞報導內容等方式知悉偵辦進度，並隨時變更答辯方向可能，據此聲請禁止被告受授及閱覽電視及報紙。
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法官認為，此案是以被告有湮滅證據之虞為羈押原因，所以除非被告受授及閱覽電視及報紙，可能導致有滅證之虞時才可裁定禁止。但依檢察官聲請意旨所載理由及所附新聞資料，無從認定與滅證之虞具有關聯，也與羈押禁見目的無關，據此駁回聲請。
全案起於楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：蕭博文）1140212
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