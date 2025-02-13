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高雄連環殺人分屍
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高雄連環殺人案新進展 警查獲凶器尖刀和剪刀

2025/2/13 11:06（2/13 11:16 更新）
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高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害案件檢警持續調查中，圖為轄區警力11日至張嫌住處簽到。（中央社檔案照片）
高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害案件檢警持續調查中，圖為轄區警力11日至張嫌住處簽到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄連環殺人案新進展，警方在張姓嫌犯住處找到2把凶器，其中剪刀鑑識出左營失蹤張婦跟張嫌DNA，鋸齒狀尖刀則跟屍塊切割斷面痕跡雷同，也有受害趙婦血跡反應。

高雄市政府警察局鑑識中心主任謝東和今天上午在記者會說明，警方在張嫌住處查獲的剪刀上，鑑識出左營張婦和張嫌DNA生物跡證，鋸齒狀尖刀經分析則跟屍塊切割斷面痕跡一致，也有楠梓冠夫姓趙婦血跡反應，據此研判這2樣東西是張嫌行凶跟切割工具，另查獲的砂輪機暫未發現被害人生物跡證。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：李淑華）1140213

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