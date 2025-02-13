高雄連環殺人案突破 警掌握事證否認案情膠著

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄連環殺人案查扣尖刀跟剪刀，警方根據刀上生物跡證研判是作案凶器。市刑大大隊長鄢志豪強調，目前警方已掌握張嫌明確犯罪事證，被害者人體組織，案情並未陷入膠著。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會，大隊長鄢志豪強調案情並未陷入膠著，目前投入大量警力，短時間內已調閱數百支監視器，掌握張嫌重要犯罪事證，包括相關通聯紀錄、被害人人體組織、作案刀刃和生物跡證等，事證明確。

針對外傳「死亡筆記本」上記載第4、第5個人姓名，鄢志豪澄清，相關推測都會努力查證釐清，但沒有類似事實，目前掌握的就是3名被害人血跡以及相關生物跡證。這種推測不但對案件偵辦沒幫助，還會造成社會恐慌。

至於最早遇害的張嫌嫂嫂監視器畫面，鄢志豪也說，因第一位被害人張嫌嫂嫂黃婦遇害時間距今較久，在取證跟調閱監視器畫面遇到一些困難，且監視器檔案有覆蓋問題，這部分仍在努力復原分析，掌握到部分事證。

鄢志豪表示，警方目前有調閱到去年11月張嫌出沒五號船渠附近的畫面，時間點吻合黃婦遇害時間點。雖然仍未尋獲黃婦人體組織，但也算是很強的事證，結合其餘2名受害婦人犯罪事證，在後續心證上都會有所幫助。

鑑識中心主任謝東和說明，警方在張嫌住處查獲的剪刀上，鑑識出第2位被害人左營張婦和張嫌DNA生物跡證，約20公分長的鋸齒狀尖刀經分析則跟屍塊切割斷面痕跡雷同，也有楠梓冠夫姓趙婦血跡反應，據此研判這2樣東西是張嫌行兇跟切割工具，另查獲的砂輪機暫未發現被害人生物跡證。

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謝東和說，警方目前共尋獲37塊屍塊，經以DNA鑑定確定其中35塊屬於趙婦，另2塊屬於張婦。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方，棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳清芳）1140213